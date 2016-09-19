لماذا تأخر الدعم المصري للعراق في مواجهة الإرهاب على غرار ليبيا؟

قال عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان المصري، النائب حمدي بخيت، إن المساعدات المصرية مطلوبة في كل مكان، ويعود ذلك لعدة أسباب، فمصر لديها جيش قوي، إلى جانب خبرتها الواسعة في حربها على الإرهاب، ونجاحها في تحجيم قدراته، والقضاء على نسبة كبيرة من قواعده على أرضها، بالإضافة إلى المصداقية التي تتمتع بها مصر بين دول العالم، والمنطقة، كما أنها دولة رائدة، ولا أحد يستطيع إنكار أهمية دورها في المنطقة، وبالتالي حتى استراتيجيات الدول الكبرى في التعامل مع الإرهاب تتم بالتعاون مع مصر، فالعراق أولى ما يكون باحتياجه لمصر في مثل هذه العمليات.