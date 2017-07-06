منطقة صغيرة تفصل القوات العراقية عن تحرير الموصل بالكامل

هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدرالعبادي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء الثلاثاء، الشعب العراقي وقواته الأمنية على تحقيق "الانتصار الكبير" على تنظيم "داعش" في "الموصل".

إلا أن دوي الرصاص، والقصف، والضربات الجوية المتواصلة في المدينة القديمة، غرب الموصل، تشير إلى أن المرحلة النهائية من المعركة في المدينة لم تنته بعد.

حول ذلك دارت حلقة برنامج "بوضوح" التي كان ضيفها، نائب قائد قوات مكافحة الإرهاب في العراق، الفريق عبد الوهاب الساعدي الذي صرح لـ"سبوتنيك"، "أن تنظيم" داعش"، لازال يتواجد في" تلعفر، و القائم، والحويجة".

وأضاف خلال الحوار، أن تطهير كل تلك الأماكن، أولاً، من قبضة التنظيم الإرهابي، يعتمد على قرار القائد العام للقوات المسلحة، بتحديد الأسبقية.

وأوضح الساعدي، أن تهنئة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، للشعب العراقي، والقوات الأمنية، الثلاثاء، على تحرير الموصل من أيدي "داعش"، نهائياً، على الرغم من استمرار المعارك في الجزء المتبقي من المدينة، يعود إلى سيطرة الجيش العراقي على جامع النوري، ومنارة الحدباء، بوصفهما مركزا استراتيجيا، وهدفا مهما في المدينة القديمة، التي يفصلها عن النهر مسافة لا تزيد عن 100 م، وبهذا يتم السيطرة على المدينة القديمة بشكل كام".

واختتم الساعدي تصريحاته بقوله، إن العناصر الإرهابية محاصرة من قبل القوات العراقية، بالشكل الذي لا يمنح لتلك العناصر أي فرصة للهرب، ويتم تصفيتها مباشرة، من قبل قطاعات الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب.

إعداد وتقديم: دارين مصطفى