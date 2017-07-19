لماذا يعزف الأردن عن المشاركة العسكرية في جنوب سوريا؟

© Sputnik. Aleksej Druzinin اتصالات شبه يومية بين الأردن وروسيا لإيجاد حلول سياسية في سوريا

في تعقيبه على الهجوم الذي شنهنائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، متهما إياه بالسعي لصرف الانتباه في مفاوضات السلام عن الإرهابيين في البلاد، قال عضو البرلمان السوري، دي مستورا، كسابقيه لم يكن محايدا يوما ما، وفي كل تصريحاته بدا وكأنه طرف صراع، وليس وسيطا، أو مبعوثا أمميا".

وكان هجوم المقداد ، ومراقبة الوضع الأمني في الجنوب السوري، عقب اتفاق الهدنة الثاني بين روسيا والولايات المتحدة، هي محاور حلقة الأربعاء التي كان "الشامي"، أحد ضيوفها، معبرا عن وجهة النظر السياسية فيها، فيما تبنى وجهة النظر العسكرية خلال الحلقة، الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد"محمد عيسى".

حيث بدأ عضو البرلمان السوري، النائب "أنس الشامي"، حديثه بقوله، إن فرض عقوبات على "سوريا" من قبل الاتحاد الأوروبي هو فصل جديد، وأخير من السيناريو المكتوب لمشروع الشرق الأوسط الكبير، ولـ"سوريا" على وجه التحديد، والمراد منه إضعاف الدولة السورية.

من جهته قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد"محمد عيسى"، إن استمرار الاشتباكات في الجنوب الأردني على الحدود السورية تنذر بحرب إقليمية غير محمودة العواقب، وذلك في إطار تعليقه على انفجار مخيم الركبان للاجئين السوريين، الثلاثاء.

وأضاف في سياق حديثه، أن الولايات المتحدة باتباعها دبلوماسية "حافة الهاوية"، تحاول منع المنطقة من الانزلاق إلى مثل هذه الحرب،" في الوقت الذي تستمر فيه باستثمارها في الإرهاب على الأراضي السورية".

— فكيف نقرأ العزوف الاردني عن ارسال قوات إلى جنوب غرب سوريا في إطار عمل آليات مراقبة وقف إطلاق النار، والذي تم حوله الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن؟وعلى عاتق مَن تقع مسؤولية انفجار مخيم الركبان ؟ وما هي دلالة توقيته ؟

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى