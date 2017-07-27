هل أوقفت العقوبات إيران عن تطوير سلاحها النووي منذ عشرات السنين؟

© AFP 2017/ Saul Loeb ترامب: سأشعر بالاندهاش في حال التزمت إيران بالاتفاق النووي

على خلفية نشر الكونغرس الأمريكي على موقعة الإلكتروني الرسمي، الأسبوع الماضي، نص مشروع قانون حول عقوبات جديدة ضد روسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، كان قد وافق عليه مجلس النواب، ومن المنتظر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، وفي حال الموافقة عليه تجري إحالته إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا ملزما، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي قال فيها مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية د.محمد صالح صدقيان، إن الكرة ليست في الملعب الإيراني، الآن، بقدر وجودها في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، وإن القراءة الإيرانية للملف النووي، تختلف عن قراءة ترامب له.

وأضاف خلال حواره، أن العقوبات مفروضة على إيران، منذ عشرات السنين، ولم تقف أمام حصول طهران على حقها في التقنية النووية.

كما أن العقوبات الجديدة جاءت على خلفية "البرنامج الصاروخي الإيراني"، وهو" مايثير تساؤل الحكومة الإيرانية حول م إذا كانت رغبة "ترامب"، تتمحور في قلب الطاولة على الاتفاق النووي".

وأردف، أن الضغوط الأمريكية على "إيران"، قد تدفع "طهران"، لاتخاذ خطوات أخرى، فلديها الكثير من الأوراق التي لاتخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، والتي ستستخدمها ، وقت تنصل الطرف الأمريكي من التزاماته بشأن الاتفاق النووي.

وأوضح صدقيان، ضبابية الموقف الأمريكي حيال الملف الإيراني بشكل عام، والملف النووي بشكل خاص، وعدم وضوح آلية تعاطي الولايات المتحدة مع الملف الإيراني، قائلا "ياتي ذلك نتيجة الخلاف بين مؤسسات الإدارة الأمريكية، المتمثلة في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم "2231"، بحق الملف النووي الإيراني.

أما المحلل السياسي أندريه أونتيكوف، الصحفي بجريدة "ازفستيا"، فيرى أن الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة، تهدف إلى معاقبة روسيا، على سياساتها في المنطقة، التي تعمل على إحلال السلام في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، وهو ما يتنافى مع السياسة الأمريكية.

كما أنها في الوقت نفسه تستهدف معاقبة ترامب، الذي يتسم بنوع من الذكاء والسلاسة الذي يمكنه من القضاء على الخلاف بين وجهتي النظر الأمريكية والروسية حيال قضايا الشرق الأوسط، وبالتالي القضاء على الأزمات في المنطقة.

فماذا ستجني واشنطن من وراء فرض تلك العقوبات؟ أو بمعنى آخر، الهدف الذي تسعى واشنطن من تحقيقه من خلال فرضها لهذه العقوبات هل يأتي في إطار العائد السياسي أم الاقتصادي؟

للإجابة عن هذه التساؤلات نتابع حلقة اليوم من برنامج "بوضوح"…

إعداد وتقديم: دارين مصطفى