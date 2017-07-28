خبير عسكري: الدور الروسي في خفض التوتر كشف زيف واشنطن في مكافحة الإرهاب

حول تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موسكو تقدر بشكل إيجابي سير تنفيذ الاتفاقيات بشأن إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا، مضيفا أن العمل في هذا الشأن يجري، ولكن، "ليس من دون صعوبات"، أثنى الخبير العسكري والاستراتيجي السوري اللواء محمد عباس، على مناطق تخفيف التوتر، التي وصفها بأنها "جلبت المزيد من الأمن والاطمئنان للمواطن السوري، وأجبرت العناصر المسلحة على الالتزام بالاتفاقية الخاصة بها، كما أنها تمثل العنصر الأهم من عناصر دحر العدوان عن الأراضي السورية"".

وعن الهدف من توسيع رقعة تلك المناطق قال الخبير، إن هذا الأمر يخدم مسألة إيقاف الحرب والعدوان الإرهابي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، عبر جيوشها البديلة، وعناصرها التي استثمرتهم لنشر الإرهاب في الجغرافيا السورية.

وأشاد الخبير العسكري بالتواجد الروسي في سوريا، بقوله "بكل دقة نستطيع القول، إن الدور الروسي، في حربه على الإرهاب، إلى جوار الجيش السوري، كان يمثل عامل الثقة، الذي كشف زيف ادعاءات الولايات المتحدة بمحاربتها للإرهاب، حين نجح في صنع نقطة الانطلاق الإيجابية، لإيجاد مناطق ذات تصعيد وتوتر منخفض

فما الآليات التي تنتج من خلالها خلق مناطق خفض توتر جديدة؟ وماذا عن التزام الجانب الأمريكي بها؟ وهل ستكون المنطقة الجديدة بالغوطة الشرقية نظرا لتوقيع اتفاق الهدنة في هذه المنطقة قبل أيام، وانضمام جماعة "جيش الإسلام" إحدى المنظمات المعارضة إليه. وماذا بقي لإعلان تطهير مدينة السخنة محررة في ريف حمص؟

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى