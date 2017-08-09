هل تنجح الضمانات الكويتية في حل الأزمة الخليجية

© AP Photo/ Tara Todras-Whitehill مبعوث أمير الكويت يحمل رسائل خطية إلى قادة عمان والإمارات والبحرين

مع تواصل الجهود الكويتية المكثفة لتهيئة الأرضية لحوار مباشر بين الدول الأربع وقطر، كشفت مصادر دبلوماسية خليجية، عن الأجواء الإيجابية المحيطة بالزيارات الخمس التي قام بها مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى السعودية ومصر وعُمان والإمارات والبحرين، في الساعات الثماني والأربعين الماضية

كما كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية أنه في إطار الوساطة، أعربت الكويت عن استعدادها لتقديم «ضمانات» مشتركة مع الولايات المتحدة إلى الدول الأربع تكفل «عدم تكرار أي ضرر من الشقيقة قطر»، الأمر الذي لاقى ارتياحا كبيرا لدى المسؤولين الذين التقاهم الوسيط الكويتي، لاسيما في ظل الثقة المطلقة التي تتمتع بها الكويت من قبل الأطراف كافة

في هذا السياق قال الإعلامي القطري والكاتب الصحفي — حسن حمود إن المبادرة الكويتية موجودة منذ بدء الأزمة بينما الجديد الآن انه ليست ضمانت أمريكية فقط بل غن هناك ضغوطا أمريكية على دول الحصار للقبول بحلول للأزمة القطرية. ففي أي فلك تدور تلك الضمانات وما هي ىليات تنفيذها؟ وما حقيقة الدور الأمريكي في المساعي الأمريكية الكويتية والتي أعلنت عنها الكويت؟ وهل ما قامت الكويت بالإعلان عنه من تقديمها لضمانات بمساندة أمريكية قد تم بالاتفاق مع قطر؟ و ما هي ردة الفعل المتوقعة من جانب الدول المقاطعة؟

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى