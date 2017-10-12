من سيفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو؟

تقرير صوتي يوضح نتائج الجولة الأخيرة من انتخابات المرشحين لمنصب مدير عام منظمة "اليونيسكو" مع نبذة تعريفية للمرشحين الأربعة الأوائل، من قطر الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري؛ ومن فرنسا أودري أزولاي؛ ومن مصر الدكتورة مشيرة خطاب؛ ومن لبنان فيرا خوري.

© Sputnik. Poliakov قطر وفرنسا تتصدران الجولة الثالثة من انتخابات اليونيسكو

بعد انتهاء الجولة الثالثة من التصويت على منصب مدير عام منظمة اليونيسكو الدولية، برزت التكهنات إلى الواجهة، إثر تصدر المرشحين القطري والفرنسي نتائج التصويت.

معركة اليونيسكو 2018، تدور رحاها الآن بين العديد من الدول العربية والأجنبية، ومن بينها مصر والجزائر وفرنسا وقطر، أما الوضع الحالي للانتخابات بحسب آخر الإحصاءات، هو تساوي وزيري الثقافة السابقين القطري حمد بن عبد العزيز الكواري والفرنسية أودري آزولاي في عدد الأصوات بعدما حصد كلاهما 18 صوتا في المعركة، لخلافة إيرينا بوكوفا في منصب المدير العام للمنظمة. التي فازت عام 2009 على وزير الثقافة المصري فاروق حسني بفارق 3 أصوات.

إعداد وتقديم: دارين مصطفى