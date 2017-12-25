هل تسهم العقوبات الجديدة في ردع بيونغ يانغ؟

© Sputnik. Aleksei Kudenko لافروف: روسيا تتلقى إشارات من واشنطن حول استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية

على خلفية التصعيد الذي سلكته بيونغ يانغ جراء العقوبات المفروضة عليها، سلطت حلقة "بوضوح" الضوء على تبعات ذلك، والتي نفى من خلالها الخبير المتخصص بالشأن الآسيوي، وائل عوّاد، أن تكون حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على كوريا الشمالية قد تنجح في تركيع بيونغ يانغ.

وقال الخبير خلال حواره في حلقة الإثنين، من برنامج "بوضوح" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، "ينبغي على الدول التي وافقت على هذه العقوبات الصارمة، إدراك أن كوريا الشمالية، قد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة تلك العقوبات ولن تسمح بأي عوائق في سبيل مصالحها القومية".

وأشار الخبير إلى أن روسيا وبكين، أظهرتا الكثير من الليونة في التعامل مع هذا الملف، وقدمتا كثيرا من التنازلات للولايات المتحدة الرافضة للجلوس على طاولة المفاوضات، والواضعة لخيار الحرب على كوريا الشمالية على رأس قائمة الأولويات لديها.

وأوضح عواد، "أن الخلاف يتعدى الولايات المتحدة إلى الصراع الأمريكي الصيني والصراع الأمريكي الروسي، فالولايات المتحدة لا تقبل بوجود دولة منافسة لها على مركزها الأول، في عالم متعدد الأقطاب".

متابعا، الصين تدرك جيدا أنها المتضرر الأول من هذه التصعيدات، ولذلك، فإن أي مواجهات ستدخلها الولايات المتحدة ستضعها في مواجهة مع الصين، وهو مبرر لتدخلها في مشكلة كوريا الشمالية لنزع سلاحها والضغط على الولايات المتحدة ومن ثم التوجه إلى طاولة الحوار، وهو الأمر الغير ممكن في الوقت الحالي.

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى