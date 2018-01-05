نهاية الأزمة بين تونس والإمارات على أي أساس؟

أعلنت الإمارات رفع الحظر عن سفر التونسيات منها واليها فسمحت تونس بعودة الطيران الإماراتي اليها ، وهكذا يبدو أن الأزمة بين تونس والإمارات قد انتهت.

كانت الإمارات قد منعت التونسيات من السفر اليها بسبب ما أعلنت أنه تدابير احترازية اتخذتها السلطات الإماراتية خوفا من استغلال تونسيات يرجح أنهن كن ضمن تنظيم "داعش" وخرجوا من سوريا للقيام بعمليات إرهابية داخل الإمارات وهو ما أغضب الحكومة التونسية بشدة فكان الرد هو منع رحلات الطيران الإماراتي من دخول الأجواء التونسية.

لكن الأزمة انتهت وتقرر استئناف شركة الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس.

حول هذا الموضوع قال حبيب الصايغ رئيس تحرير صحيفة الخليج الإماراتية لبرنامج بوضوح عبر أثير سبوتنيك إن "الأزمة لم يكن لها أي تداعيات سياسية خفية موضحا، أن القرار الإماراتي بمنع التونسيات دخول الإمارات لم يكن قرارا في المطلق ، بل هو قرار خاضع لمعلومات استخباراتية، واردة للجهات الأمنية بتواجد بعض التونسيات المنضمات لداعش على قوائم دخول الإمارات لإحداث أعمال إرهابية، فتم إصدار القرار بمنع دخول التونسيات على رحلات معينة في أيام معينة، في إطار حماية الأمن القومي الإماراتي."

وألقى الصايغ رئيس اتحاد الكتاب الإماراتي، باللوم على وسائل إعلام البلدين، التي تسببت في إحداث خلاف وضجة من لا شيء حسب تعبيره، مشيرا إلى ترويج الإعلام للأوسمة الشعبوية التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي في سبيل تأجيج الخلاف والشقاق بين الشقيقتين.

وأشاد الصايغ بالدور المصري المحوري في لم شتات الأشقاء تحت راية العروبة والأخوة، وتهيئة المناخ الملائم بين تونس والإمارات للعدول عن القرارات المضادة الصادرة من كليهما، نافيا تأثر العلاقات الشعبية والسياسية بين البلدين، بتلك الأزمة العابرة.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجروشي، إن الخلاف القصير تسبب في "فجوة شعبية"، بين الأشقاء، نتيجة تأجيج وسائل الإعلام للخلاف ودعم الأوسمة الشعبية الصادرة من كلا الشعبين التونسي والإماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي.

موضحا، أن الخلاف تم حله بين الجانبين بمنتهى المرونة دون الحاجة لتدخل أطراف خارجية عربية أو دولية لتوفيق وجهات النظر بين الطرفين".