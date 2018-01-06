كيف ستتأثر فلسطين بخفض دعم الأونروا؟

وسط إعلان "الأونروا" عن أنه لم يتم إعلامها من قبل الإدارة الأمريكية بأي تغييرات في التمويل المالي لها، سلطت حلقة "بوضوح"، الضوء على النية الأمريكية وتحركاتها في سبيل خفض الدعم للمنظمة.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين: ابتزاز أمريكي بوقف دعم "الأونروا" ماليا

وفي سياق الحلقة، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، على "الخطوات الأمريكية الواضحة بصدد تخفيض الدعم الأمريكي المقدم ل"الأونروا"، بقيمة 130 مليون دولار، على الرغم من عدم تلقي المنظمة أي خطابات رسمية مفادها ذلك".

وأوضح الخضري خلال حواره في حلقة السبت من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، أن أكثر من 70%، من الفلسطينيين حياتهم معرضة للخطر حال إقرار القرار على أرض الواقع، مضيفا، أن هناك "أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة يعتشاون على مساعدات "الأونروا".

ووصف رئيس لجنة مواجهة الحصار الفلسطيني، تداعيات تطبيق هذا القراربـ"الخطيرة"، وأنه بمثابة "إعلان حرب" جديدة على اللاجئين الفلسطينيين، الذين يفوق تصورهم أو خيالهم تطبيق هذا القرار ضد الجهة التي يعتاشون على دعمها، مردفا، وفي هذه الحالة "لايمكن تصور أو ضمان رد الفعل على تطبيق القرار عمليا من جانب اللاجئين".

© Sputnik. Abdouallah Alelawey عشرات المحتجين يغلقون مقر "الأونروا" في غزة

وعن استعدادات اللجنة لمواجهة تطبيق القرار المحتمل، صرح رئيس لجنة مواجهة الحصار، أن تداعيات تطبيق القرار "تفوق طاقات وقدرات اللجنة التي يتلخص دورها في عقد اللقاءات وإيصال صوت لاجئي فلسطين ومتضرريها إلى العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة".

مشيرا إلى ضرورة إنشاء حكومة إنقاذ وطني فلسطينية، على وجه السرعة للعمل على دراسة القرار وتداعياته وسبل مواجهته.

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى