الفلسطينيون بين حل الدولتين و"صفقة القرن"

على خلفية إعلان عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية أحمد مجدلاني، الأربعاء، في لقاء على التلفزيون الفلسطيني، أن صفقة القرن المقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عملية التسوية في الشرق الأوسط نقلت إلى السلطة الفلسطينية عبر السعودية.

© AP Photo/ Mohamad Torokman فلسطين: لن نخضع لـ"ابتزاز" ترامب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة

دارت محاور حلقة "بوضوح" التي صرح فيها الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، بأن ما يسمى بـ"صفقة القرن"، كحل أمريكي للقضية الفلسطينية، هو من الأساس تصفية للقضية الفلسطينية والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، حسب قوله.

واصل أكد أن هذه الصفقة مرفوضة دوليا وعربيا، وليس هناك من يدعمها على كافة الأصعدة، حسبما يؤكد القيادي الفلسطيني.

وعن نقل بيانات الصفقة إلى الجانب الفلسطيني بوساطة سعودية، بدلاً من الطرف الأمريكي المتمثل بـ"جاريد كوشنير" مستشار ترامب وصهره، وما إذا كان ذلك معبرا عن قبول الجانب السعودي ببنود الصفقة، نفى الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، القبول السعودي بوجهة النظر الأمريكية، وأشاد بالموقف السعودي الواضح والمناصر للقضية الفلسطينية، حسب واصل.

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