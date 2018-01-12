العفو الدولية تطالب الحكومة التونسية بحماية حق التظاهر السلمي

ضيوف الحلقة: المتحدث السابق باسم الحكومة التونسية، القيادي في حركة "نداء تونس"، خالد شوكات؛ وعضو الجبهة الشعبية الداعية للتظاهر في تونس، القيادي عثمان بلحاج

على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت شوارع تونس خلال الأيام الأربع الماضية، دارت محاور حلقة "بوضوح"، التي قال فيها المتحدث السابق باسم الحكومة التونسية، والقيادي في حركة نداء تونس، خالد شوكات، إن قوات الشرطة والأمن التونسيين، لم تلق القبض إلا "على العناصر المخربة خلال التظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت شوارع تونس خلال الأيام الماضية".

وأكد شوكات، خلال حواره في حلقة الجمعة، من برنامج"بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، على تأييد الدولة التونسية لحق الشعب في الاحتجاج السلمي والتعبير عن ذلك في إطار ما تكفله الحرية والديموقراطية، دون المساس بمقدرات الدولة والإضرار بالمال العام وتخريب مؤسسات البلاد".

من جانبه صرح عضو الجبهة الشعبية التونسية الداعية للتظاهر والاحتجاج في تونس، القيادي عثمان بلحاج، لـ"سبوتنيك"، بأن "الجبهة الشعبية دعت إلى تظاهرة كبرى، يوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني، تعقب التظاهرة الكبرى التي جالت شوارع مدينة"صفاقص" ثاني أكبر المدن التونسية، اليوم الجمعة".

ولفت القيادي بالجبهة الشعبية، إلى الفرق بين التظاهرات السلمية "النهارية" — على حد قوله- والتي دعت وتدعو إليها الجبهة، وبين الأعمال التخريبية التي تتم ليلا بيد عناصر تخريبية وجماعات إرهابية، تستغل احتجاجات الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، للقيام بأعمال إرهابية والقيام بمواجهات مع عناصر الشرطة والأمن.

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