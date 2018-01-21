السيطرة على مطار أبو الظهور يفتح الطريق لفك الحصار عن الفوعة وكفريا؟

على خلفية استعادة الجيش السوري بمشاركة القوات الحليفة لمطار أبو الظهور العسكري الواقع بريف إدلب، دارت محاور حلقة"بوضوح"، الذي قال عن أهميته الاستراتيجية، الخبير العسكري السوري، العميد علي مقصود، وقوعه بمحاذاة الطريق الدولي الذي يخرج من حماة باتجاه إدلب وصولا إلى حلب، والذي يربط جميع الأنحاء في تلك المنطقة مع باقي الجسد السوري الآخر.

وأضاف الخبير، أن الموقع الاستراتيجي الذي يشكله وجود المطار، هو مادفع تشكيل قلعة حصينة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، استطاع الجيش السوري اقتحامها والسيطرة عليها، مايسهم بشكل كبير في تأمين انتصارات الجيش السوري في محافظة حماة و حلب.

كما أكد على إمكانية استثمار هذا الانتصار الاستراتيجي في فك الحصار عن الفوعة وكفريا في ظل المسافة التي تفصل قاعدة أبو الظهور العسكرية، عن مدينة سراقب، التي تشكل معقلا هاما للإرهابيين في الريف الإدلبي بحوالي 23 كلم.

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى