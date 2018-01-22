هل ستفي الحكومة العراقية بالتزاماتها بعودة النازحين قبل موعد الانتخابات؟

على خلفية إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا، عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 مايو/ أيار القادم، ومصادقة البرلمان بالإجماع على إجراءها في هذا الموعد، دارت محاور حلقة"بوضوح"، التي قال فيها، البرلماني عن قوى التحالف الوطني العراقية النائب عادل خميس، إن الكتل والأحزاب السياسية كانت تحتاج إلى حسم المحكمة الدستورية العليا للجدل الدائر حول موعد الانتخابات وإصدار قرار بإجراءها في 12 مايو/ أيار المقبل.

وصرح النائب خلال حواره، إن الحكومة قد وضعت نفسها في مأزق حين ألزمت نفسها بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين لمناطقهم خلال الفترة القصيرة المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات في مايو المقبل حيث أن أقل من 2 بالمئة من النازحين فقط، هم من تمكنوا من العودة للمناطق المحررة.

من جانبه قال المتحدث باسم الحشد الشعبي، كريم النوري، إن عودة النازحين بشكل كامل "أمر من الصعوبة بمكان، لكن في نفس الوقت لايمكن حرمان هؤلاء من حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات".

مردفا، أنه لايمكن إرجاء الانتخابات عن الموعد المحدد لها حتى عودة النازحين بشكل كامل لأن ذلك الأمر سيمثل "كارثة وتحديات أكبر قد يواجهها العراق".

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى