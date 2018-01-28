بعد اتفاق السيسي والبشير.. هل تشهد العلاقات المصرية السودانية تطورا نوعيا؟

على خلفية لقاء الزعيمين المصري والسوداني في أديس ابابا، السبت، وماتوصل إليه هذا الاجتماع من حلول للمسائل الخلافية بين القاهرة والخرطوم، دارت محاور حلقة"بوضوح"، التي قال فيها مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي إن العلاقات بين مصر والسودان قوية وقديمة، حيث كانا يمثلان دولة واحدة في الحكم الملكي لكليهما، لذا فلامبرر مطلقا لإيجاد أي توتر في العلاقات".

وأضاف، خلال حواره، نأمل مع استمرار الحوار أن تنتهي أي قضايا معلقة، ومن وجهة نظري كمواطن مصري، فأنا "أرغب في فتح المزيد من أفق التعاون بين البلدين".

ووافق السفير الرأي، مدير جريدة الوطن السودانية، عبدالوهاب موسى، الذي شدد على وحدة و ترابط، وعراقة العلاقات القائمة بين البلدين، منوها إلى ماشهدته الفترة الأخيرة من قضايا خلافية، ولكن مايعول عليه دائما هو الحنكة السياسية التي يتمتع بها قائدا شطري النيل —حسب وصفه-.

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