هل تسعى القيادة الفلسطينية لاستبدال الدور الأمريكي في عملية السلام؟

ضيوف الحلقة: أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، د. رامي العلي؛ ورئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، د.عبدالله عبدالله

© REUTERS/ Francois Lenoir موغيريني: موقفنا ثابت بخصوص عملية السلام ونتمسك بحل الدولتين عاصمتهما القدس

قال د. نبيل شعث مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى اليابان ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، إن القيادة الفلسطينية تسعى لقرارٍ من مجلس الأمن بتشكيل إطار دولي من ثماني دول يتولى عملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، ويستند للشرعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وخلال حلقة "بوضوح" عبر أثير "سبوتنيك" قال أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس، د. رامي العلي، إن واشنطن، لازالت تلعب دورا أساسيا في عملية السلام بالشرق الأوسط، و"لا يوجد طرف آخر من الممكن أن يكون بديلا لها".

وأوضح خلال حواره، أن القيادة الفلسطينية تحاول الاستفادة من موجة الرفض الدولي لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، في دعم الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام بينها وبين الطرف الإسرائيلي.

وتابع، كما تبحث القيادة الفلسطينية أيضا عن طرف يخفف من حدة التوتر بين الجانبين داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، من جهة، وتوقف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني من جهة أخرى، والدعم منقطع النظير للقيادة الإسرائيلية، وحزب الليكود تحديدا، من قبل دونالد ترامب، كل تلك العوامل دفعت الجانب الفلسطيني إلى البحث عن مساندين على المستوى الدولي.

من جانبه قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، د.عبدالله عبدالله، إن" الولايات المتحدة قوة عظمى لكنها ليست القوة الوحيدة"، وبقرار ترامب الأخير بشأن القدس، فقدت أمريكا أهليتها بكونها وسيطا في عملية السلام".

وأضاف، أن التحالف الدولي الجديد الذي تسعى القيادة الفلسطينية لتشكيله "سيضم الولايات المتحدة ولكنها لن تكون طرفا مهيمنا على عملية السلام".

وعن آلية تشكيل هذا التحالف، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، "سيكون عن طريق إيجاد إطار يضم ممثلين عن التجمعات الإقليمية الدولية المستندة في مرجعيتها إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

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إعداد وتقديم: دارين مصطفى