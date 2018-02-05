لماذا مُنع أهالي تاورغاء الليبية من العودة إلى مدينتهم؟

© AFP 2018/ Achilleas Zavallis ليبيا تتخلص من مخلفات الحرب في مصراتة

عقب منع مجموعات مسلحة الخميس عودة آلاف النازحين من مدينة تاورغاء إلى منازلهم التي كانوا قد اضطروا لمغادرتها بسبب دعمهم لنظام معمر القذافي في 2011، دارت محاور حلقة " بوضوح "، التي قال فيها عضو البرلمان الليبي، النائب أبوبكر بعيرة، إن مشكلة عودة النازحين إلى تاورغاء، ترجع إلى وجود خلاف مستحكم بين الأهالي وبين الميليشيات المسيطرة على المنطقة والمعيقة لتنفيذ "اتفاق مصراتة".

وأوضح النائب، أن المنطقة تعاني من هذا الخلاف منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011، نظرا لنصرة أهالي تاورغاء حكم القذافي، مايخالف توجهات المسلحين المسيطرين على المنطقة هناك.

وعن الدور الذي قد تقوم به الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة الأهالي النازحين، قال بعيرة، إن الأمم المتحدة تمثل دور الوسيط لحل المشاكل التي تعاني منها ليبيا، لكن حال فشل تلك الوساطة لا يقع بيد المنظمة سوى إصدار بيانات الشجب والإدانة، تقييما للوضع الإنساني، وتقديما للدعم الذي تحتاجه تلك الأوضاع في إطار مراعاة الجوانب الإنسانية.

مشيرا إلى أن غياب الحكومة المركزية في ليبيا ساهم في تفاقم وضع الأهالي هناك.

واختتم النائب بقوله، إن الأمر لا يزال مرتبطا بالآراء المتطرفة والمختلفة التي تتبناها الميليشيات المسلحة المسيطرة على المنطقة، فالمشكلة عميقة وذات جذور ويصعب حلها باتفاق جزئي يسهل اختراقه من قبل أطراف تسعى إلى تقويض السلم والأمن في ليبيا.

إعداد وتقديم: دارين مصطفى