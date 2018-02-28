مع مفتي موسكو...الإسلام في روسيا وكيف تعالج ظاهرة الإسلاموفوبيا

© REUTERS/ Mohammad Hamed الجامعة العربية... فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب يعقد اجتماعه الـ23 في القاهرة

في لقاء خاص أجرته إذاعة " سبوتنيك " عبر برنامج "بوضوح" مع فضيلة الشيخ إلدار علاء الدين مفتي موسكو وإمام الجامع الكبير في موسكو والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر وزارة الاوقاف المصرية حول صناعة الإرهاب ومواجهته، تطرق اللقاء إلى التعرف على الإسلام في روسيا الاتحادية في ظل ما يشهده العالم من ظاهرة الإسلاموفوبيا وعدد المسلمين في روسيا ومذاهبهم وكيف تتعامل معهم الدولة عبر مؤسساتها الدينية وأشكال التعاون الإسلامي بين روسيا والدول العربية والإسلامية لمواجهة التطرف الفكري والإسلاموفوبيا. كما تحدث أيضا عن احتمال تسهيل قدوم عدد محدد من جمهور الدول العربية المشاركة في المونديال في روسيا عبر مؤسسة الافتاء في موسكو.

وقال الشيخ إلدار علاء الدين مفتي موسكو إن مذهب الاغلبية في موسكو هو مذهب الإمام أبي حنيفة وفي القوقاز مذهب الأغلبية هو المذهب الشافعي والجميع يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية. وأضاف أن عدد المسلمين في روسيا يبلغ نحو 20 مليون مسلم بينما في موسكو وحدها يصل العدد لأكثر من اثنين مليون مسلم.

وتحدث الشيخ علاء الدين عن أسباب دخول مجموعات من المواطنين الروس الى الدين الإسلامي بفضل بعض النشاطات الثقافية التي تنظمها دار الافتاء الروسية هناك.

التفاصيل في حلقة اليوم من "بوضوح"، تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين