الجيش السوري أتم فصل الغوطة الشرقية إلى قسمين

قالت وسائل إعلام سورية رسمية أن عددا من المسلحين الموجودين في منطقة الغوطة الشرقية قد غادروها الليلة الماضية.

© REUTERS/ BASSAM KHABIEH مقتل امرأة وأطفالها الثلاثة أثناء محاولتهم الوصول من الغوطة الشرقية إلى الممر الإنساني

وقد عرض التلفزيون السوري الحكومي لقطات قال إنها لثلاثة عشر مسلحاً وأسرهم، وهم يغادرون المنطقة المحاصرة منذ عدة أعوام.

وفي حوار مع دكتور حسن احمد حسن الباحث المتخصص بالجيوبولتيك و الدراسات الاستراتيجية، إن الجيش السوري قد أتم عملية فصل الغوطة الشرقية إلى قسمين (شمالي شرقي وجنوبي غربي).

وأشار إلى أن هذا يمكن الجيش السوري من التعامل مع بقية المناطق التي يتواجد بها المجاميع المسلحة و تقطيعها إلى جزر معزولة بسدود نارية وإتمام إنجاز تطهيرها من الجماعات المسلحة.

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إعداد وتقديم: نوران عطالله