هل تتبنى أوروبا موقف واشنطن تجاه الاتفاق النووي مع إيران

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نعتبر الاتفاق النووي الإيراني مرحلة أولى ساهمت في إبطاء أنشطتهم على هذا الصعيد بصورة خاصة لكننا نعتقد أيضا من وجهة نظر ألمانية أن هذا غير كاف لضمان كبح طموحات إيران واحتوائها".
وقال الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي، إن موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاق النووي مع إيران، قد بدأ يتغير خصوصا موقف فرنسا وألمانيا بعد زيارتهما لواشنطن مؤخرا، فقد بدأ يشاركان الولايات المتحدة الأمريكية مخاوفها من الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار إلى أن الموقف الأوروبي لن يكون مستقلا عن الموقف الأمريكي، لأنها لو اتخذت ذلك الموقف سوف تصطدم بواشنطن بالنهاية.
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إعداد وتقديم: نوران عطالله
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