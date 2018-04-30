هل تتبنى أوروبا موقف واشنطن تجاه الاتفاق النووي مع إيران

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة خلال زيارة إلى واشنطن أن الاتفاق الموقع مع إيران حول ملفها النووي غير كاف لاحتواء طموحات طهران.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نعتبر الاتفاق النووي الإيراني مرحلة أولى ساهمت في إبطاء أنشطتهم على هذا الصعيد بصورة خاصة لكننا نعتقد أيضا من وجهة نظر ألمانية أن هذا غير كاف لضمان كبح طموحات إيران واحتوائها".

© Sputnik . Vladimir Sergeev فرنسا تعمل على وثيقة أكثر شمولا بخصوص الاتفاق النووي مع إيران

وقال الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي، إن موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاق النووي مع إيران، قد بدأ يتغير خصوصا موقف فرنسا وألمانيا بعد زيارتهما لواشنطن مؤخرا، فقد بدأ يشاركان الولايات المتحدة الأمريكية مخاوفها من الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار إلى أن الموقف الأوروبي لن يكون مستقلا عن الموقف الأمريكي، لأنها لو اتخذت ذلك الموقف سوف تصطدم بواشنطن بالنهاية.

للمزيد تابعوا بوضوح لهذا اليوم…

إعداد وتقديم: نوران عطالله