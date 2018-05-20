ما دلالة التصريحات السعودية عن اقتراب الحسم العسكري في اليمن

أكد قائد القوات المشتركة في السعودية الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز أن ساعة الحسم في اليمن اقتربت رغم اتساع رقعة المعركة وعدم التزام الحوثيين بأي أخلاقيات أو قوانين.

وقال الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز خلال لقائه بمدينة جدة مع الوفد الإعلامي السوداني الذي استضافته وزارة الثقافة والإعلام السعودية، إن العمل العسكري مازال مستمرا لتحقيق الهدف الاستراتيجي

وصرح قائد القوات المشتركة أنه تم تحرير و تطهير مديرية ميدي بالكامل و لازال التقدم مستمرا. وتابع بالقول إن الحوثيين كانوا يعلون على مدينة ميدي آمالا كبيرة.

وأفاد المسؤول العسكري بأن للحرب مرحلة أقخيرة ونهائية، وهذه المرحلة هى بذات أهمية مرحلة القتال إن لم تكن أهم.

© REUTERS / HANDOUT بعد اجتماع عسكري... السعودية تعلن خطوة هي الأولى من نوعها داخل اليمن

من جانبه، قال جمال باراس رئيس تحرير موقع اليمن الإلكتروني إن هناك عدد كبير من المؤشرات التي تشير إلى أن ساعة الحسم قد اتت خاصة و أن هناك انتصارات و توسع في كافة الجبهات ، لافتا إلى انسحابات متكررة من قبل الحوثيين في كثير من المناطق.

واضاف أن الألية التي يتخذها التحالف، أصبحت أكثر شدة في مسألة استهداف القيادات سواء كانت قيادات ميدانية أو سياسية في داخل جماعة أنصار الله أخرها الضربة الموجعة لصالح الصماد و ما تلتها من ضربات و أخيرا يوم أمس تم اغتيال أحد الشخصيات الكبيرة التي تقود الجبهات في منطقة الحديدة وهذه مؤشرات تشير إلى قرب الحسم.

على جانب أخر، قال أستاذ/محمد الديلمي الكاتب و المحلل السياسي اليمني إن تصريح المسئول العسكري السعودي جاء بعد سلسلة من الانتكاسات التي لحقت بهم في جميع الجبهات العسكرية و لهذا فهم يلجأون لمثل هذه التصريحات.

اعداد و تقديم /نوران عطاالله