ما دلالات العثور على أسلحة مصدرها دول الناتو في ريف حمص

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation العثور على مخازن للمسلحين فيها أسلحة من دول الناتو في حمص

عثر ممثلو المركز الروسي للمصالحة والجيش السوري على مخازن تحوي أسلحة منتجة في دول أعضاء حلف شمال الأطلسي في المناطق التي تم تحريرها من المسلحين في حمص.

وقال ممثل مركز المصالحة العقيد أندريه نيكيبيلوف "نحن الآن في محافظة حمص في مواقع مراقبة لتنظيم "النصرة" الإرهابي، يمكننا أن نرى الكثير من الأقنعة المضادة للغاز وأسلحة أجنبية الصنع ولا سيما "بي تي أو إر تو-2

يقول اللواء الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي إن العثور على الأسلحة لحلف الناتو هو تأكيد جديد وإضافي على أن الحرب في سوريا عدوان شنه الخارج واستخدم أدوات إرهابية وأن هذا العدوان كان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلسي كان شريكا مباشرا فيه والوقائع تثبت أن مخازن الأسلحة الموجودة زود بها الناتو الإرهابيين في عدوانهم على سوريا كما أن هناك قوات أمريكية وفرنسية منتشرة في قواعد عسكرية بدون وجه حق على الأراضي السورية وكل ذلك يؤكد أن حلف الناتو الذي أنشئ ليكون دفاعيا كما ينص ميثاقه انقلب إلى حلف عدواني.

وأضاف أن أكثر ما سُجل في المكتشفات الجديدة هى التجهيزات المتعلقة بالحرب الكيماوية والغازات السامة فهذا يعني أن ما يُقال عن ضلوع سوريا في حرب كيماوية كان معدا سلفا من قبل حلف الناتو بتزويده للإرهابيين بالأسلحة ثم يوجه الإتهام للحكومة السورية وبالتالي فإن خطة العدوان على سوريا وُضعت بإحكام كامل من قبل الناتو بقيادة أمريكية.

إعداد وتقديم: نوران عطاالله