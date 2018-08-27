العراق...تصاعد المخاوف في البصرة بسبب تلوث المياه

طالب المعتصمون في محافظة البصرة بمحاسبة المسؤولين عما تشهده المحافظة من كارثة بيئية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه
وقال أحمد عبد الحسين عضو مجلس محافظة البصرة إن ارتفاع المد الملحى والتلوث حول شط العرب من منطقة عذبة إلى حوض بحرى بالكامل وامتزاجه بمياه المجارى وصعوده الى محطات الاسالة التى تستخدم لضخ الماء كل ذلك أثر على الحياة الصحية للمواطنين مما أدى لحدوث اصابات بالمئات.
وانتقد عبد الحسين أداء وزارة الموارد المائية والحكومة الاتحادية حيث تقدم إليها قروض من اجل مشاريع انمائية ولا تستفيد منها كما ثمن موقف برلمانيي البصرة حيث ربطوا التصويت للحكومة الجديدة بحل أزمة المحافظة.
من جانبه قال فاضل الغراوى عضو مفوضية حقوق الانسان العراقية " إن المفوضية تتابع عن كثب نسبة التلوث فى محافظة البصرة التى وصلت لنسب عالية جدا بسبب ارتفاع معدلات الملوحة ومخلفات المصانع فى المياه ما أدى لتسمم المواطنين لأن المياه غير معقمة ، وهذا الأمر رصدته المفوضية من خلال زيارتها للمستشفيات ، مضيفا أن تأثير الملوثات انعكس أيضا على الحيوانات، كما أكد أنه لاتوجد محطات تحلية فى البصرة وهو ما فاقم الأزمة.
وأشار الغراوى إلى أن المفوضية ستقدم تقارير حول الوضع فى البصرة لمنظمة الصحة العالمية ولمجلس الوزراء ، كما طالبت بإطلاق حملة انسانية عاجلة لاغاثة محافظة البصرة.
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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