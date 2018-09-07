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18:52 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مصير إدلب بين مجلس الأمن والقمة الثلاثية في طهران

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    ضيوف الحلقة: من لندن، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الباري عطوان؛ ومن اسطنبول، الكاتب الصحفي، إسلام أوزجان.

    مندوبة بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس
    © Sputnik . Nancy Sisil
    بريطانيا تهدد قادة الجيش السوري في إدلب بالمحاسبة في حال تنفيذ عملية عسكرية
    قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان في طهران، ينتظر أن تحدد مصير مدينة إدلب وعمليات الجيش السوري لاسترجاعها.

    قال مصدر عسكري روسي لصحيفة "كوميرسانت" الروسية إنه كان ممكنا أن تبدأ العملية العسكرية في محافظة إدلب في يوليو/ تموز الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب معارضة تركيا التي لها نفوذ على قوى المعارضة السورية في محافظة إدلب وترى أنه من الضروري أن تستمر سيطرة المعارضة المسلحة (السورية) على قسم كبير من محافظة إدلب.

    ولوحظ تغيير بارز في لهجة الولايات المتحدة بما يخص معركة إدلب، وتراجعها عن  تهديد وتحذير الدولة السورية من شن عملية عسكرية لتحريرها، وبرز ذلك في تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد فيه أن بلاده ترى مكافحة الإرهابيين شمالي سوريا أمرا ضروريا وتشاطر روسيا مخاوفها حيال وجودهم في إدلب.

    مندوبة بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس
    © Sputnik . Nancy Sisil
    بريطانيا تهدد قادة الجيش السوري في إدلب بالمحاسبة في حال تنفيذ عملية عسكرية
    الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان قال، إن مصير مدينة إدلب لن يتحدد في جلسة مجلس الأمن المزمعة، وإنما سيتحدد في مكان آخر هو طهران والقمة الثلاثية التي ستنعقد بين الزعماء الثلاثة بوتين وأردوغان وروحاني. وما جلسة مجلس الأمن إلا لحفظ ماء الوجه الأمريكي، وواشنطن تعلم أن أي قرار سيصوت عليه سيقابل بالفيتو الروسي وربما الصيني. مثلما شكل الضغط الروسي العسكري في الفترة الماضية إجهاضا لمخطط أمريكي لضرب سوريا بحجة الكيماوي.

    وأضاف عطوان: أن ما سيتم الاتفاق عليه في طهران هو خلطة من الحل العسكري والتفاهمات السياسية، فهناك اتفاق بين الدول الثلاث على القضاء على الجماعات الإرهابية في إدلب. مشيرا إلى أن الهجوم على إدلب سيكون على ثلاث مراحل: الأولى — القضاء على الجماعات الإرهابية وعزلها عن بقية المناطق، الثانية — دخول المدينة وفرض السيطرة، الثالثة — التعاطي مع الجماعات الموجودة التي لن يكون أمامها إلا المصالحة، على نحو ما حدث في الغوطة وحلب.

    الكاتب الصحفي التركي إسلام أوزجان أشار إلى أن الموقف التركي تغير كثيرا تجاه إدلب نحو تأييد جزئي للحل العسكري مما يظهر في تصريحات القادة الأتراك في الفترة الأخيرة وكذلك في إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب. وهذا التغير يعود إلي ما حدث على الأرض من فرض سيطرة الجيش السوري على كامل المناطق، وحتى لو كان هناك بصيص من الاعتراض على الحل العسكري فستتكفل به العلاقات الروسية التركية الآخذة في القوة في الفترة الأخيرة.

    وأوضح أوزجان أن ما يهم تركيا في قمة طهران الثلاثية هو إجلاء المدنيين من إدلب والاعتراف بالنفوذ التركي في الشمال السوري جنبا إلى جنب مع الروس والإيرانيين.

    إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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    الكلمات الدلالية:
    الإرهابيين, الأتراك, هجوم, الجماعات الإرهابية, معركة إدلب, وكالة سبوتنيك, الجيش السوري, فلاديمير بوتين, مايك بومبيو, رجب طيب أردوغان, إدلب
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