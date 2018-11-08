ما مسار العلاقات الأمريكية الروسية بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب

صرح الكرملين أنه لا يرى آفاقا لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفي هناك.

© Sputnik . Press service of the MFA Russia الخارجية الروسية: على أمريكا تطبيق قانونها حول الأسلحة الكيميائية "أولا"

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف : "يمكننا القول بدرجة كبيرة من الثقة إنه لا تلوح في الأفق بالتأكيد آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستعتبر أية عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية غير قانونية.

وحول مسار العلاقات الروسية الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قال الكاتب الصحفي في جريدة "الشرق الأوسط" في موسكو رائد جبر، إن الكونغرس الأمريكي بأيدي الديمقراطيين ليس الجمهوريين فحسب، ولديهم رغبة كبيرة في تصفية الحسابات مع ترامب.

وقال جبر:

إن لقاء ترامب وبوتين الفترة المقبلة سيؤكد أن الحوار قائم على المستوى الرئاسي، وأشار إلى أن لدى الكرملين قناعة بأن الرئيس ترامب يريد علاقة طيبة مع روسيا ولكنه ليس قادرا بسبب السياسة الأمريكية ولكنه يجعل سقف الحوار مفتوح.

وعلى الجانب الآخر قال المحاضر في جامعة جورج واشنطن الدكتور عاطف عبد الجواد:

"إن هذه الانتخابات لن تؤثر على السياسة الخارجية إلا بقدر ضئيل للغاية لأن السياسة الخارجية تقع في يد الرئيس الأمريكي على الرغم من أن الكونغرس هو من يقر الاعتمادات المالية".

وأضاف عبد الجواد: "أن الكونغرس هو وحده المخول لإعلان الحرب على أية دولة وليس الرئيس".

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إعداد وتقديم لبنى الخولي