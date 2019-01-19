عباسوف: نتعاون مع مصر لنشر الإسلام المعتدل ونبذ الأفكار الراديكالية

وقال عباسوف، إن ممثلي نحو 70 دولة مشاركة في مؤتمر الأوقاف الـ 29 بالقاهرة، يسعون من خلال الأدلة من صحيح الدين الإسلامي، لدحض المفاهيم المتطرفة التي تروجها الجماعات الإرهابية التي من أهم أهدافها إضعاف الانتماء للأوطان.
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وأضاف أن هناك علاقة قوية وتاريخية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى العلاقات القوية مع جامعة الأزهر.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الأوقاف المصرية، لتقوية العلاقات بين مسلمي مصر وروسيا لنشر الإسلام الوسطي المعتدل ونبذ الراديكالية، إضافة إلى المشروعات المشتركة بين الجانبين منها افتتاح الأكاديمية الإسلامية في مصر غدا الاثنين.
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