عباسوف: نتعاون مع مصر لنشر الإسلام المعتدل ونبذ الأفكار الراديكالية

أجرت إذاعة "سبوتنيك"، لقاءا خاصا مع سماحة الشيخ الدكتور روشان عباسوف النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتيين في روسيا ورئيس الوفد الروسي المشارك في مؤتمر الأوقاف الـ29 بالقاهرة، تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها".

وقال عباسوف، إن ممثلي نحو 70 دولة مشاركة في مؤتمر الأوقاف الـ 29 بالقاهرة، يسعون من خلال الأدلة من صحيح الدين الإسلامي، لدحض المفاهيم المتطرفة التي تروجها الجماعات الإرهابية التي من أهم أهدافها إضعاف الانتماء للأوطان.

اقرأ أيضا: بالصور… موسكو تحتضن منتدى "الحوار المجتمعي: روسيا والعالم العربي

وأضاف أن هناك علاقة قوية وتاريخية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى العلاقات القوية مع جامعة الأزهر.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الأوقاف المصرية، لتقوية العلاقات بين مسلمي مصر وروسيا لنشر الإسلام الوسطي المعتدل ونبذ الراديكالية، إضافة إلى المشروعات المشتركة بين الجانبين منها افتتاح الأكاديمية الإسلامية في مصر غدا الاثنين.

للمزيد تابعوا حلقو اليوم من برنامج بوضوح…