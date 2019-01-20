كيف تخرج تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية

دعا الاتحاد التونسي للشغل يوم السبت إلى إضراب وطني جديد يستمر لمدة يومين الشهر المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.

ويأتي تصعيد اتحاد الشغل، ذي التأثير القوي، خطوة قد تزيد الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وكان الاتحاد يوم الخميس الماضي قد شن إضرابا عاما شلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.

في هذا السياق، قال محسن النابتي القيادي بالتيار الشعبي إن الشارع التونسي سواء منظمات أو أحزاب وطنية تقدمية في المعارضة يدعمون الإتحاد العام التونسي للشغل وجميع الإجراءات التصعيدية التي يتخذها أمام التسويف الحكومي.

وأشار إلى أن التصعيد ضد الحكومة يأتي في إطار سلمي وقانوني، معتبرا أنه من حق التونسيين التصدي لهذه السياسات الحكومية.

وأضاف النابتي" إن لم تستجب الحكومة لمطالب الإتحاد العام التونسي للشغل فإن اتجاه الشعب التونسي سيكون نحو العصيان.

على صعيد أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن:

" هناك حالة من الشك والقلق في الشارع التونسي تجاه هذا التقاطب بين الحكومة والمركزية النقابية، وتسود حالة القلق هذه مع سوء الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.

وأكد ثابت أن المعارضة تستغل هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية ولكنه قال إنه حق مشروع لأن الإتحاد التونسي للشغل والأحزاب العمالية الأخرى يعتبرون أن هذه النتائج الكارثية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي جاءت جراء سياسات خاطئة انتهجتها الحكومة.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله