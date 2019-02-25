قمة شرم الشيخ... ما تأثيرها على التعاون العربي الأوروبي المشترك

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى التي تقام على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتعليقا على القمة، قال أحمد عناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن القمة العربية الأوروبية هي مكسب كبير للمنطقة، فهو حدث غير مسبوق في تاريخ جامعة الدول العربية، وتأتي أهمية هذه القمة بسبب قضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك الوضع في سوريا وضرورة إيجاد حل لهذا الملف من أجل استقرار الدولة السورية.

© AFP 2018 / KHALED DESOUKI أبو الغيط يكشف الطلب الخليجي الذي رفضه الطرف الأوروبي خلال قمة شرم الشيخ

وأضاف أن الزعماء العرب حرصوا على طرح هذه القضايا خلال القمة، لافتا إلى أن معظم الدول العربية تريد عودة سوريا للجامعة ولمحيطها الإقليمى والعربى، وأن حدوث هذا الأمر هو مسألة وقت، متوقعا حضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة المقبلة.

وأضاف عنانى أن الدول الأوروبية تعول كثيرا على الدول العربية فى ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لتأثيرها المباشر على أمن دول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن هناك اختلافا فى تعريف الإرهاب بين الدول الأوروبية والعربية، فبريطانيا مثلا لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، فيما تعدها كثير من الدول العربية مهددة للأمن، معربا عن اعتقاده فى التوصل لتفاهمات واتفاق حول تعريف محدد للإرهاب وبالتالى فرض عقوبات على الدول التى تعتبر ملاذا للجماعات الإرهابية.

من جانبه قال، على المرعبى، رئيس تحرير صحيفة "كل العرب": "إن أوروبا تحاول الإنفتاح أكثر بإتجاه جنوب المتوسط لعدة عوامل، منها الثروات الموجودة فى هذه المنطقة خاصة الغاز والبترول ومن أجل إيجاد حلول لمسألة الهجرة الغير شرعية التى مصدرها جنوب المتوسط بإتجاه أوروبا وأيضا من أجل ملئ الفراغ الذى سيسببه الانسحاب الأمريكي".

وأعرب المرعبى عن اعتقاده أن هذا المؤتمر لن يأتى بنتائج حاسمة وذلك لأن أمريكا ستقف ضد أى قرارات تصدر عن هذه القمة تكون ضد مصالحها، مضيفا أنه يخشى أن تكون القمة مدخلا آخر لعملية التطبيع مع اسرائيل والالتفاف على القضية الفلسطينية.

ولفت المرعبى إلى أن عدم فاعلية مكافحة الإرهاب تأتى بسبب أن أمريكا وقسما من الدول الأوروبية ترفض تعريف الإرهاب، والخوف من حدوث خلط بين الإرهاب من جهة والمقاومة الوطنية من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بحدوث أى تغير فى المدى المنظور فى أوضاع الدول العربية التي تشهد صراعات.

إعداد وتقديم: دعاء ثابت