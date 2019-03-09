هل يواجه العراق صعوبة في القضاء على فلول "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس الجمعة مقتل وإصابة 12 شخص بينهم رجل أمن وفتاة إثر اعتداء إرهابي استهدف مركز محافظة نينوى شمال العراق.

وأعلنت الخلية في بيان أن اعتداءا إرهابيا بواسطة عجلة مركونة نوع "كيو كيو" صفراء اللون وقع أمام إحدى المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر لمدينة الموصل مركز نينوى شمالي العاصمة بغداد.

© AP Photo / Khalid Mohammed 12 قتيلا وجريحا .. حصيلة الاعتداء الإرهابي في شمال العراق

في حين، شهدت مدينة الموصل الخميس 28 فبراير/شباط الماضي اعتداءا إرهابيا بواسطة سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السور الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في الساحل الأيسر.

في هذا الصدد، قال اللواء الركن ماجد القيسي الخبير العسكري والأمني العراقي إن هذه التفجيرات تقوم بها الخلايا النائمة لما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" بعد تحرير مدن، كالموصل والأنبار وصلاح الدين.

وأشار إلى أنه بعد تحرير الموصل من عناصر "داعش" تحولت هذه العناصر إلى خلايا سرية تقوم بحرب العصابات بأساليب مختلفة مثل الكمائن والاغتيالات وزرع العبوات الناسفة وبالتالي فيجب على القوات الأمنية تغيير الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التهديدات المستقبلية.

في المقابل، قال المحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي

"إن عناصر داعش مازالت موجودة في العراق ومع وجود خلافات سياسية في الساحة العراقية تنشط هذه التنظيمات وأعمالها من اغتيالات وتفجيرات."

وأكد الكاظمي أن الساحة السياسية في العراق مهيأة لعودة عصابات داعش من جديد، لافتا إلى أنه بالعودة لعام 2014 كان المناخ مهيئا لصعود هذه العصابات في العراق، واليوم نجد أن المشهد يتكرر من جديد في العراق، على حد قوله.

للمزيد تابعوا حلقة بوضوح لهذا اليوم…..

إعداد وتقديم: نوران عطاالله