هل تنجح تركيا في اقناع واشنطن بالسماح لها في استيراد النفط الإيراني؟

أعلنت تركيا، الجمعة الماضي، أنها تحاول إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح باستيراد النفط الإيراني، وذلك بعد أن ألغت واشنطن الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران.

© AFP 2019 / Henghameh FAHIMI تركيا: نحاول إقناع الولايات المتحدة بالسماح باستيراد النفط الإيراني

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي "فراس رضوان" إن تركيا ستبحث عن حلول تفاوضية لأنه ليس من السهولة الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن العلاقات بين الطرفين" أنقرة وواشنطن" علاقات تحالف استراتيجي.

وأشارإلى أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على احتمالية اعطاء الولايات المتحدة الأمريكية بعض الإستثناءات لتركيا، لأن أنقرى عضو في حلف الناتو، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي من المستبعد أن تُحدث تركيا صدام مباشر مع واشنطن.

وعلى جانب أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك "بشار جرار" إنه لا يوجد مجال لمزيد من الاستثناءات للدول المستوردة للنفط من إيران، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت رسالة مبطنة للدول التي تبحث عن مكاسب اقتصادية كتركيا.

وقال إن أنقرة تحديدا لا يُقدَم لها أي فرص استثنائية خاصة بعد موقفها من صفقة المنظومات الدفاعية "إس 400" الروسية، لأنه كان هناك نوع من عدم الرضا الأمريكي عن هذه الصفقة وتجاه سياسات أردوغان في شمال شرق سوريا.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله