هل تنجح تركيا في اقناع واشنطن بالسماح لها في استيراد النفط الإيراني؟

وأشارإلى أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على احتمالية اعطاء الولايات المتحدة الأمريكية بعض الإستثناءات لتركيا، لأن أنقرى عضو في حلف الناتو، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي من المستبعد أن تُحدث تركيا صدام مباشر مع واشنطن.
وعلى جانب أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك "بشار جرار" إنه لا يوجد مجال لمزيد من الاستثناءات للدول المستوردة للنفط من إيران، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت رسالة مبطنة للدول التي تبحث عن مكاسب اقتصادية كتركيا.
وقال إن أنقرة تحديدا لا يُقدَم لها أي فرص استثنائية خاصة بعد موقفها من صفقة المنظومات الدفاعية "إس 400" الروسية، لأنه كان هناك نوع من عدم الرضا الأمريكي عن هذه الصفقة وتجاه سياسات أردوغان في شمال شرق سوريا.
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إعداد وتقديم: نوران عطاالله
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