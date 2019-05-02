تسجيل
18:14 02 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    بوضوح

    الولايات المتحدة وإيران... من يدق طبول الحرب

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، حيز التنفيذ، الخميس، في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، بسبب برنامجها النووي وما تصفه واشنطن بتدخل طهران في شؤون دول المنطقة

    وانتهت مهلة استمرت 6 أشهر، منحتها الولايات المتحدة إلى 8 دول، معظمها في آسيا، من أجل التوقف عن استيراد النفط الإيراني، التي تقول واشنطن إن طهران تستخدم إيراداته في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    أوبك: من المستحيل استبعاد النفط الإيراني ونسعى لفصل المنظمة عن السياسة

    أما إيرانيا، فقد دعا قائد الجيش الإيراني الجنرال عبدالرحيم موسوي القوات المسلحة في بلاده إلى "التأهب لحرب"، بينما حمّلت طهران واشنطن مسؤولية أي صدام بين "الحرس الثوري" الإيراني والقوات الأمريكية في الخليج أو أي منطقة أخرى.

    في السياق ذاته، تطرّق عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى مسألة الحرب قائلاً خلال ندوة في أنقرة إن "الحرس" والقوات الأمريكية يمكن أن يتواجها في الخليج أو أي منطقة أخرى.

    ومن بين جيران إيران العرب على الضفة الأخرى من الخليج اصطفت قطر مع إيران وأبدت معارضتها للعقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

    من طهران أكد الخبير الاستراتيجي الإيراني، السيد هادى محمدي، المقرب من الحرس الثوري، أن "الولايات المتحدة تمارس حربا منظمة وممنهجة ضد إيران على كل المستويات الاقتصادية والإعلامية والنفطية والتجارية بما يمس المصالح الحيوية للجمهورية الإسلامية وهو ما يمثل حربا بكل ما تعنى الكلمة".

    ولفت محمدي، في حديثه لبرنامج "بوضوح"، على أثير راديو "سبوتنيك"، إلى أن "لدى الحرس الثوري معلومات شبه مؤكدة عن توجه الولايات المتحدة لإرباك الملاحة في مضيق هرمز لدفع إيران في اتجاه إغلاقه أو الاشتباك مع القوات الأمريكية هناك".

    ومن جانبه قال د. نصير العمري، الكاتب والمحلل السياسي، إن "الولايات المتحدة لن تسمح بإغلاق مضيق هرمز وقالت إنه حتى لو حاولت إيران إغلاقه ولو أقدمت على ذلك فستفتحه وقد قدرت مدى زمنيا لفتحه هو من أسبوعين لثلاثة أسابيع".

    وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنكنة
    © AP Photo / Ronald Zak
    وزير النفط الإيراني: على كل من يستخدم النفط كأداة سياسية أن يتقبل عواقب ذلك

    ولفت العمري إلى أن "الصحف الأمريكية لم تشر إلى احتمالية ورود هذا السيناريو غير أن الأمريكيين يراهنون على إضعاف إيران من الداخل وإسقاط النظام من خلال الضغط الاقتصادي".

    وتوقع العمرى أن "يعود الإيرانيون للتفاوض تحت هذا الضغط ولكن العودة لن تكون سريعة ولا سهلة".

    أما الدكتور على الهيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الدوحة، فقال إن "ما تقدم عليه الولايات المتحدة هو إجراءات انتقائية وانتقامية من إيران لأن من شان هذه الحروب الاقتصادية المنهكة أن تجر المنطقة إلى حرب لا تصب إلا في صالح إسرائيل".

    ولفت الهيل إلى أن "لقطر قرارا مستقلاً من هذه الأزمة في ضوء تقاطع المصالح القطرية الإيرانية في هذه المرحلة، كما تقاطعت يوما ما مصالحنا مع السعودية وقمنا بسحب السفير القطري من طهران عقب حرق السفارة السعودية هناك"، مشيرا إلى أن "موقف دول الحصار هو الذى أجبرنا على التحول نحو طهران".

    تابعوا المزيد في حلقة هذه الليلة من برنامج بوضوح…

    انظر أيضا:

    تركيا: نحاول إقناع الولايات المتحدة بالسماح باستيراد النفط الإيراني
    وزير النفط الإيراني: السعودية والإمارات تبالغان في تقدير احتياطاتهما النفطية
    عقوبات أمريكا على النفط الإيراني وتأثيرها على العراق والسعودية والسوق العالمي
    الأسواق العالمية على شفير هزة اقتصادية بعد قرار ترامب بحق النفط الإيراني
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك