ما مدى واقعية دعوة الصدر لإبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي

شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى خروج مظاهرات شعبية استجابة لدعوة أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تطالب بالسلام، وترفض إقحام البلاد في الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

في هذا الصدد، قال القيادي في ائتلاف سائرون العراقي "رائد فهمي" إن الرسالة الرئيسية من هذه المظاهرات أن العراق شعبا وحكومة يدعو إلى الحفاظ على السلام، وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة، فالأزمة بين إيران وواشنطن يجب ألا تنتهي بصدام عسكري ويجب معالجة الأمور بطرق سلمية ومفاوضات.

© Sputnik . Nazek Mohamed آلاف العراقيين يطالبون الحكومة بالابتعاد عن الصراع بين أمريكا وإيران (فيديو)

وأضاف أن هذه المظاهرات ترسل رسائل واضحة بأن العراق لا ينبغي أن يكون طرفا في هذه الأمور والصدامات السياسية، فالعراق عانى كثيرا وقت الحرب لذلك هناك رفض قاطع لأي أمور تصعيدية للقوات المتواجدة في المنطقة.

في المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني" سياوش فلاح بور"، إن إيران تستوعب تماما أي دولة تحاول تجنب الصراعات والحرب في المنطقة وإيران ذاتها تساند الشعب العراقي ضد أي محاولة لإيجاد أي صراع عسكري في المنطقة.

وبالحديث عن تقاطع المصالح الإيرانية الأمريكية بعد الدعم الإيراني لسوريا، قال فلاح بور إن هناك بطبيعة الحال خلافات وهذه الخلافات تنشأ بسبب تبني كل طرف موقف محدد مغاير عن موقف الطرف الأخر، لأن مقتدى الصدر يرفض التواجد الأمريكي بالمنطقة وتحديدا بالعراق، مشيرا إلى أن إيران تدعمه في ذلك ولكن هناك خلافات في الموقف الصدري مع إيران تجاه سوريا.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله