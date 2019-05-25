ما مدى واقعية دعوة الصدر لإبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي

في هذا الصدد، قال القيادي في ائتلاف سائرون العراقي "رائد فهمي" إن الرسالة الرئيسية من هذه المظاهرات أن العراق شعبا وحكومة يدعو إلى الحفاظ على السلام، وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة، فالأزمة بين إيران وواشنطن يجب ألا تنتهي بصدام عسكري ويجب معالجة الأمور بطرق سلمية ومفاوضات.
في المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني" سياوش فلاح بور"، إن إيران تستوعب تماما أي دولة تحاول تجنب الصراعات والحرب في المنطقة وإيران ذاتها تساند الشعب العراقي ضد أي محاولة لإيجاد أي صراع عسكري في المنطقة.
وبالحديث عن تقاطع المصالح الإيرانية الأمريكية بعد الدعم الإيراني لسوريا، قال فلاح بور إن هناك بطبيعة الحال خلافات وهذه الخلافات تنشأ بسبب تبني كل طرف موقف محدد مغاير عن موقف الطرف الأخر، لأن مقتدى الصدر يرفض التواجد الأمريكي بالمنطقة وتحديدا بالعراق، مشيرا إلى أن إيران تدعمه في ذلك ولكن هناك خلافات في الموقف الصدري مع إيران تجاه سوريا.
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إعداد وتقديم: نوران عطاالله
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