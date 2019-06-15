هل تنجح مساعي واشنطن في حشد إجماع دولي ضد إيران بعد هجمات بحر عمان

وأكد أمهز أنه من المستحيل أن تتراجع إيران عن مواقفها وتقدم تنازلات للولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف أنه بالرغم من الضغوط المتواجدة في المنطقة ومؤشرات الحرب فيها وتهديدات واشنطن، إلا أن الأمور تتجه نحو التسوية.
على جانب أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك "ماك شرقاوي" إن الولايات المتحدة، تعد الآن العدة لإيجاد إجماع وتفاعل دولي لإدانة إيران بخصوص ما حدث في خليج عُمان، وتسعى واشنطن لإيجاد تحالف دولي لردع أو تقليم أظافر إيران في المنطقة.
وقال شرقاوي إن الرئيس ترامب أثبت للعالم أنه يريد التهدئة وهناك رغبة أمريكية في الجلوس إلى مائدة مفاوضات مع الإيرانيين، فالولايات المتحدة تسعى للتهدئة وإيجاد طريق للمفاوضات مع الجانب الإيراني.
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إعداد وتقديم: نوران عطاالله
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