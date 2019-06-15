هل تنجح مساعي واشنطن في حشد إجماع دولي ضد إيران بعد هجمات بحر عمان

بعد واقعة استهداف ناقلتي نفط يابانية ونرويجية في خليج عُمان، واتهامات متبادلة بين إيران وواشنطن والقاء كل منهما اللوم على الآخرين بمسئوليتها عن هذه الحادثة، تسعى الإدارة الأمريكية لحشد إجماع دولي ضد إيران، عقب هذه الهجمات التي ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران..

في هذا الصدد، قال الخبير في الشئون الإيرانية "د/حكم أمهز"، إن هذا السعي ليس جديدا من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران ، فهذه المحاولات موجودة منذ أربعين عاما منذ انطلاق الثورة الإسلامية، لكن المجتمع الدولي أعقل من أن يؤيد مساعي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أمهز أنه من المستحيل أن تتراجع إيران عن مواقفها وتقدم تنازلات للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أنه بالرغم من الضغوط المتواجدة في المنطقة ومؤشرات الحرب فيها وتهديدات واشنطن، إلا أن الأمور تتجه نحو التسوية.

على جانب أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك "ماك شرقاوي" إن الولايات المتحدة، تعد الآن العدة لإيجاد إجماع وتفاعل دولي لإدانة إيران بخصوص ما حدث في خليج عُمان، وتسعى واشنطن لإيجاد تحالف دولي لردع أو تقليم أظافر إيران في المنطقة.

وقال شرقاوي إن الرئيس ترامب أثبت للعالم أنه يريد التهدئة وهناك رغبة أمريكية في الجلوس إلى مائدة مفاوضات مع الإيرانيين، فالولايات المتحدة تسعى للتهدئة وإيجاد طريق للمفاوضات مع الجانب الإيراني.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله