تسجيل
19:17 20 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    بوضوح

    صواريخ غامضة تستهدف مواقع حيوية في العراق... من وراءها وما هي الرسالة؟

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 10

    سلسلة هجمات بصواريخ "كاتيوشا" تستهدف عددا من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات والفاعل مجهول حتى الآن.

    تفجير الكرادة في بغداد
    © Sputnik .
    صاروخ يستهدف وسط العاصمة بغداد
    خريطة المواقع التي تعرضت للهجمات تشير بوضوح إلى استهداف مصالح اقتصادية ورموز سيادية في رسالة واضحة بأنها أعمال منظمة ومقصودة وتنطوي على توجه واضح، لكن أحدا لم يتبن هذه العمليات بعد، ما يجعل من الرسالة خلفها موضع تساؤل.

    قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية توعدت باتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات، التي تقف وراء إطلاق الصواريخ في البلاد وقد كلفت جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات، التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على بغداد والمحافظات لتتخذ القوات الأمنية الإجراءات الرادعة ضدها أمنيا وقانونيا.

    واتهم الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، مؤيد الجحيشي، قوات "الحشد الشعبي" بالوقوف خلف هذه الهجمات، معربا عن اعتقادة بأن عدم تبني هذه الهجمات هي استراتيجية تعلمتها قوات "الحشد الشعبي"، من إيران، حتى لا يتم إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية كما فعلت واشنطن مع الحرس الثوري.

     من جهته، قال مدير المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي إن:

    "استهداف المناطق العراقية جاء بعد اجتماع القيادات السياسية بحضور رئيس الدولة، الذي تم خلاله الاتفاق على أن أي سلاح خارج نطاق الدولة  يعتبر مليشيات."

    وأضاف:"أن منفذي الهجوم أرادو القول إنهم أقوى من الحكومة، كما أن هذه الجماعات تريد أن تقول إنها طرف قوى ولا تأخذ تعليماتها من العراق ولديها معلومات حول المصالح الحيوية ويمكن أن تستهدفها في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك."

    في المقابل، قال الدكتور صباح زنجنه الخبير بالشؤون اللإيرانية والسياسة الدولية:"إن توجيه الاتهامات لإيران لايكلف شيئا ولابد من الانتظار لنتائج التحقيقات في هذه الهجمات"، مذكرا بأن اللوبيات "الصهيونية" روجت في وقت سابق لارتكاب أعمال وإغراق سفن وإلصاقها بإيران مؤكدا على أنه لايجب أخذ هذه الادعاءات بعين الاعتبار.

    وعبر زنجنة عن اعتقادة بأن العراق سيتمكن من الحفاظ على توازن علاقاته الإقليمية مع كل من طهران وواشنطن والرياض.

    وقال الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أستاذ الإقتصاد بالجامعة العراقية إن: "الهجمات الأخيرة لها أثار سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة إنها تستهدف في جانب منها قطاع النفط في الوقت الذي يسعى فيه العراق لزيادة الاستثمارات النفطية واستقطاب الشركات الأجنبية."

    وأكد الهاشمي أنه لايوجد حصر دقيق للأضرار الحالية وهي ليست كبيرة، لكن المخاوف من استهداف منشآت نفطية وأجانب من شأنها الاضرار بشدة بالإقتصاد خاصة إذا تطورت هذه الهجمات باتجاه استهداف المنشآت النفطية نفسها. 

    للمزيد تابعوا برنامج بوضوح لهذا اليوم..

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    الكلمات الدلالية:
    صواريخ, استهداف, رسالة, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة سيلفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 2016
    اليوم العالمي للسيلفي... سيلفي مع بوتين وسلمان وغيرهم
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية الروسية
    "ليدي كرافت" والمهمة الدبلوماسية الصعبة
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك