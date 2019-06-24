تسجيل
17:42 24 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    بوضوح

    بعد أشهر من الخلافات البرلمان العراقي يصوت على ثلاث حقائب وزارية ويرفض التربية

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بعد ثمانية أشهر من الخلافات بين الكتل السياسية، صوت مجلس النواب العراقي اليوم على منح الثقة لثلاثة مرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والعدل، فيما رفض المرشحة لمنصب وزير التربية في التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي

    غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة
    © Sputnik .
    بعد الصبر عاما... غليان شعبي يتجدد في أغنى مدن العراق (فيديو وصور)
    وشمل تصويت المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم نجاح حسن الشمري وزيرًا للدفاع، وياسين الياسري وزيرًا للداخلية، وفاروق أمين وزيرًا للعدل.

    كما رفض مجلس النواب منح الثقة للمرشحة لشغل منصب وزير التربية سفانة حسين الحمداني وصوت على إعفاء الوزيرة السابقة شيماء الحيالي، وأدى الوزراءُ الثلاثةُ الفائزونَ بثقة المجلس اليمينَ الدستورية.

    وحول ما جري داخل مجلس النواب اليوم، قالت رئيس لجنة الثقافة والإعلام  في البرلمان العراقي، سميعة الغلاب:

    "إن جلسة مجلس النوب اليوم مضت بسلاسة للتصويت علي وزير الدفاع والداخلية ووزير العدل ،فيما فشل المجلس بمنح الثقة لوزيرة التربية، مضيفا أن الأمور سارت وفق الاتفاقات ، إلا أنه كان هناك تحفظات من بعض الكتل علي مرشحة وزارة التربية سفانة حسين الحمداني.

    وكشفت الغلاب أن رئيس مجلس النواب طلب من رئيس الوزراء تقديم مرشح لوزارة التربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، مشيرة إلي أن الجلسة تضمنت أيضا قراءة لبعض المشاريع وتشريع البعض الآخر.

    ورفضت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان العراقي اعتبارعدم اكتمال الكابينة الوزارية فشلا لمجلس النواب ، وعدت الأمر صحيا واختلافا في الآراء، مؤكدة أنه لن يأتي الفصل التشريعي الثاني إلا بعد إكمال الكابينة الوزارية.

    من جانبه قال الباحث والمحلل السياسي ،محمد العكيلي، إن "مجلس النواب العراقي تحت ضغط هائل من قبل جميع الأطراف شعبيا وسياسيا وكذلك من قبل المرجعية الدينية لإكمال تشكيل الحكومة، مضيفا أنه تم التصويت علي أهم وزارتين في حكومة عادل عبد المهدي وهما وزارة الدفاع والداخلية، الأمر الذي سيمكن الحكومة من النهوض والقيام بمهامها ،حيث إن التأخير في تسمية الوزراء ألقي بظلاله السلبية علي مجمل العملية السياسية وولد احتقان سياس.

    وأوضح العكيلي أن العملية السياسية في العراق بنيت علي المحاصصة والتي استندت علي الدستور العراقي واستغلت من قبل الكتل السياسية كافة، لافتا إلي  أنه من الصعوبة إزالة المحاصصة والتي تلقي بظلالها علي المشهد السياسي في العراق وتؤثر بالطبع علي تشكيل الحكومة ، مشيرا إلي أن المحاولات جارية لتقليل المحاصصة.

    وانتقد الباحث والمحلل السياسي العراقي بروز بعض الكتل السياسة للمعارضة في منتصف الدورة الانتخابية بدون برنامج واعتبر الأمر ينبع من حسابات سياسية.

    أما المحلل السياسي الكردي، صبحي المندلاوي، فأوضح أن تسمية مرشح الكرد الخاص بوزارة العدل مرتبط بالخلاف بين  الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني باعتبار أن الأخير طالب بمحافظ كركوك ووزارة العدل في بغداد، والديمقراطي أيضا مرتبط بعملية تشكيل الحكومة، مرجحا أن يتم التصويت علي وزارة التربية  قريبا واستكمال  الكابينة الوزارية.

    اعداد وتقديم: دعاء ثابت

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مراسم احتفالية آليه باروسا (الأشعة الحمراء) خريجي المدارس (طلاب الثانوية العامة) في مدينة سان بطرسبورغ
    احتفالات مبهجة وبراقة لطلاب الثانوية تعم أنحاء روسيا
    ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
    الهجوم على الطائرة الأمريكية ربما بسبب الخطأ
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك