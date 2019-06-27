تسجيل
19:00 27 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    بوضوح

    هل وصل التصعيد بين واشنطن وطهران إلى نقطة اللاعودة

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مجددا يحبس العالم أنفاسه في ترقب لشرارة حرب قد تندلع بين واشنطن وطهران في أية لحظة.

    وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 8 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    ظريف: "الحرب القصيرة" مع إيران وهم
    الرئيس الأمريكي يعلن ما يشبه سيناريو حرب ضد إيران ويقول إنها  لن تستمر طويلا ولن يرسل فيها قوات برية، الخارجية الإيرانية تعلن أن فرض عقوبات على المرشد الأعلى الأيراني علي خامنئي أغلق باب الدبلوماسية  للأبد…ومسؤولون من الطرفين يتابعون حربا كلامية مابين تهديد أمريكي بهجوم ساحق لإيران…ووعيد إيراني برد موجع لواشطن… تصعيد يريده الطرفان دون حساب للنتائج ويرى كل منهم أن الانتصار ربما يتمثل في القدرة على منع نشوب الحرب. 

     قبل أيام استيقظ العالم على إسقاط إيران لطائرة أمريكية… صوت حاسم من طهران يؤكد أنها ستستخدم أنيابها إذا لزم الأمر… وجاء رد الفعل الأمريكي مثيرا للحيرة عندما أعلن ترامب أنه تراجع عن ضربة عسكرية لإيران في الحظات الأخيرة.. لكنه صعد مجددا تهديدة لإيران ونشر أمس تفاصيل تشبه سيناريو الحرب… نذر الحرب في الأفق إذن… والطرفان مترددان في الدخول إلى حرب مفتوحة.

    وفي ذروة هذا التصعيد وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض لحشد الدعم ضد طهران لكنه خرج خالي الوفاض بعد أن اخفق في الحصول على اتفاق واضح.

    لا تريد إيران حربًا… فمشكلاتها الدخلية كثيرة بدأ من صراح الأجنحة داخل السلطة وليس انتهاءا عن الأوضاع الاقتصادية القاسية التي خلفتها العقوبات… ولا يتحمل ترامب رفاهية حرب جديدة لايملك قرار شنها، وربما يسقط فيها جنود أمريكيون، وسيتحمل أيضا المسائلة عن تكلفتها…وإذا لم يحقق نتائج ملموسة فقد تكون بمثابة انتحار سياسي يتوج مشكلاته الكثيرة في الداخل والخارج.  

    وقبيل ساعات من قمة مجموعة العشرين أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيعمل ما بوسعه لمنع هذا التصعيد…مبادرة يقول المراقبون إنها تمثل الرأي الأوروبي.

    مبادرة ماكرون لم ترفضها طهران ولم تنتقدها واشنطن…وتضاف إلى سجل المبادرات الدولية الكثيرة الساعية إلى اخماد شرارة حرب…لا يريدها أحد… فهل تنجح هذه المبادرة في أسكات طبول الحرب…الإجابة عن هذا السؤال مع ضيوفي في حلقة اليوم من "بوضوح".

    قال الباحث في العلاقات الدولية زهير ناصر إن ماكرون سيحاول خلال قمة العشرين نقل رسائل وطرح أفكار للتهدئة بين واشنطن وإيران وقد أجرى اتصالا مع روحاني أعلن خلاله خطوط عريضة للتهدئة، وهو يريد أن يعرف ماذا يريد الإيرانيون، وما ذا يمكن ان يقدموا، وسيجري محادثات مهمة مع ترامب لوضع ملامح للتهدئة بعدها يمكن الذهاب إلى مفاوضات جديدة أو تقدم واشنطن حوافز جديدة تطلبها إيران من الولايات المتحدة إذا ما أردات ان تجلب طهران للطاولة. 

    وأكد زهير أن مبادرة ماكرون تمثل الموقف الأوروبي برمته حيث تقتق فرنسا من التصعيد لانه سيضر بمصالحها فضلا عن انها تستشعر أن إيران كانت تتهيأ لخرق الاتفاق عندما تكون الفرصة سانحة وإنها دخلت للاتفاق تحت الضغوط الاقتصادية كما انها قلقة ايضا من برنامج إيران الصاروخي وبالتالي لها مصلحة في عودة إيران إلى المفاوضات.  

    وأوضح زهير أن أوروبا لا تملك أوراق ضغط على إيران خاصة انه لم يتم تفعيل آلية "انستيكس" المالية وهي تحاول لعب دور الوسيط، وربما تلقي هذه المبادرة مصير سابقاتها إلا إذا توفرت الإرادة لدي كل من طهران وواشنطن لتحفيف التصعيد بوجود وسيط لأن أي من الطرفين لايريد التنازل.

    قال المحلل السياسي الإيراني الدكتور عماد ابشناس إن طهران  تستقبل أي محاولة لمنع التصعيد مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة هو الذي يرفع وتيرة التصعيد، وإذا استطاعت فرنسا تخفيف هذه التصعيد فإن طهران ترحب بذلك.

    وحول توقف الدبلوماسية قال ابشناس إن الظروف الحالية غير مواتية للمفاوضات وفي الظروف الحالية واشنطن "طرف لايمكن الاعتماد عليه" في أي مفاوضات مطالبا الدول التي وقعت على الاتفاق النووي خاصة أوروبا بالوقوف عائقا امام التصرف الأمريكي، ومنع الولايات المتحدة في خرق الاتفاق النووي، وإلا ستقوم إيران بتخزين اليورانيوم لحين حل هذه المشكلات. 

    وأوضح  أبشناس أن المشكلة ليست في المفاوضات بل في الضمانات إذا ما أرادت إيران الدخول في مفاوضات جديدة، واقل شيء هو رفع العقوبات ووقف التهديدات قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة.

    وأكد ابشناس أن إيران قادرة على الحرب وإلا لما أسقطت الطائرة الأمريكية مشيرا إلى الضغط العسكري بات الآن بيد إيران وقد اضطر الأمريكيون للتراجع عن العديد من مطالبهم السابقة داعيا الولايات المتحدة إلى تنفيذ تعهداتها الدولية بدلا من الضغط على إيران. 

     قال  الدكتور عاطف عبد الجواد المحاضر بجامعة جورج وااشنطن  إن الأمور بين واشنطن وإيران لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة، وربما تسوء قبل أن تتحسن مشيرا إلى أن إيران تقع حاليا تحت ضغط اقتصادي هائل حيث تشير تقديرات صندوق النقد أن معدلات التضخم وصلت إلى 50 بالمئة، وقد سبق ان حضرت طهران إلى المفاوضات تحت وطأة ضغوط اقتصادية أخف وهو ما يرجح ان طهران ستقبل بالمفاوضات خاصة أن هناك عرض أمريكي بلقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي والإيراني وبفتح باب تفاوض بين الرئيسين. 

    وأكد عبد الجواد وقوع مواجهة عسكرية مفتوحة ممكن في حالتين فقط أولهما  مقتل أمريكيين في المناوشات بين الطرفين ولو عن طريق الخطا أو في حال لجوء طهران إلى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20 بالمئة مايتيح استخدامات عسكرية للبرنامج النووي. 

    واعتبر عبد الجواد أن قمة العشرين ستون فرصة لاجتماعات كثيرة على هامش القمة وسيكون هذا بمثابة امتداد لجهود الوساطة التي يمكن ان تسهم في تليين موقف الطرفين حيث يتزايد عدد الدول التي تقوم بالوساطة. 

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار الولايات المتحدة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان الجمال والمواهب الـ25 كراسا روسيي-2019 (حسناء روسيا 2019) في قاعة فيغاس سيتي هول
    حسناوات من جميع أنحاء روسيا...من هي صاحبة لقب "حسناء روسيا 2019"
    المال ليس دائما حلا للمشاكل
    المال ليس دائما حلا للمشاكل
    منظومة بالانتين للحرب الإلكترونية
    منظومة "بالانتين" للحرب الإلكترونية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك