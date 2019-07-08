العراق... هل تلتزم فصائل "الحشد الشعبي" بقرار دمجها في الجيش

بعد الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بضم تشكيلات "الحشد الشعبي" كافة إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتها سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي، ثارت العديد من التساؤلات حول مدى استجابة فصائل الحشد لهذا الأمر.

قال أمين عام حركة "الجهاد والبناء" المنضوية في "الحشد الشعبي"، حسن الساري، إنه لا يوجد قرار لدمج الحشد مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الحشد قوة مستقلة تابعة للحكومة وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلي أن القرار كان يقضي بإيجاد اماكن خاصة للحشد الشعبي وقريبة للجبهات وإبعاد التدخلات السياسية عن الحشد.

وحول تنفيذ ما جاء في الأمر الديواني من إخلاء المدن من مقرات الحشد، أكد أمين عام حركة الجهاد والبناء، أن الأمر الديواني أعطي مهلة حتي نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلي أن عملية التنقل تحتاج لأكثر من شهر لبناء معسكرات جديدة للحشد حتي ينتقل بالكامل.

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، عصام الفيلي إن:

"بعض فصائل الحشد الشعبي، أعلنت التزامها بقرار رئيس الوزراء دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق، إلا أن هناك بعض الجهات تري أنها غير ملزمة بالقرار، وهي ترتبط عقائديا بولاية الفقيه ولديها امتدادات منذ تسعينيات القرن الماضي ، مضيفا أن الدولة يجب أن تتخذ إجراءً ضد تلك التي أعلنت عدم التزامها بالقرار."

من جانبه قال المحلل السياسي العراقي، علي فضل الله، "إن هيئة الحشد الشعبي تشكلت بعد فتوي الجهاد الكفائي ولكنها اندمجت مع المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية عبر السلطة التشريعية نهاية عام 2016 ، مضيفا أن الأمر الديواني الأخير من رئيس الوزراء هو عبارة عن تنظيم لحالة الإندماج ليس أكثر."

وأشار فضل الله إلي أن هيئة الحشد تعمل منذ 4 أعوام ضمن إطار المؤسسة العسكرية وحققت معها انتصارات كبيرة ، وبالتالي فإن الحشد بمثابة الدعامة لعودة الهيبة للمؤسسة العسكرية بعد عام 2014 .

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت