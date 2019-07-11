Widgets Magazine
تسجيل
18:42 11 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    بوضوح

    لماذا تجدد التصعيد في هرمز وهل ستدخل موسكو على خط الأزمة؟

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 10

    في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد بين طهران والغرب دخلت بريطانيا على خط الأزمة للمرة الثانية خلال أيام عندما أعلنت الحكومة البريطانية إن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة بريطانية في مضيق هرمز قبل أن تنسحب الزوارق الإيرانية بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية، لكن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عاد وطالب بعدم التصعيد.

    السلطات الإيرانية نفت الواقعة وكذبتها وقال دبلوماسي إيراني سابق لـ سبوتنيك نقلا عن مسؤولين إيرانيين: "الناقلة البريطانية توجست من ان تقدم البحرية الإيرانية على احتجازها فاستنجدت ببارجة حربية دون أن تكون إيران قد اقدمت على أي خطوة تجاهها" مشيرا إلى أن إيران "لم تصدر بعد قرارا بالرد على احتجاز الناقلة الإيرانية بالمثل". 

    تصاعد السجال مجدد يأتي بعد ساعات من مغادرة الوسيط الفرنسي مستشار الرئاسة "إيمانويل بون" لطهران دون الأعلان عن اختراق  في الأزمة. 

    الرئيس الأمريكي من جانبه رفع العصا عاليا عندما أعلن ان العقوبات على طهران ستتضاعف، وردت طهران مجددا بأنها ماضية في التخلص من التزامات الاتفاق النووي تباعا. 

    نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف جدد دعم موسكو لطهران مطالبا بالامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية، وقال إن موسكو مستعدة لدعم جهود وقف التصعيد في تحول عن موقف روسيا السابق بعدم التدخل في هذه الأزمة  الذي عبر عنه الرئيس بوتين سابقا عندما قال إن بلاده "ليست فريق إطفاء ولا يمكنها أن تنقذ كل شيء وحدها".

    في الاثناء أخفقت واشنطن في استصدار بيان إدانة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق إيران وأبلغت الوكالة الأعضاء بأن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمئة وسط مطالبة روسية للطرفين بالامتناع عن اتخاذ خطوات تقوض خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

    قال الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي إن: "الناقلة البريطانية توجست من ان تقدم البحرية الإيرانية على احتجازها فاستنجدت ببارجة حربية دون أن تكون إيران قد اقدمت على أي خطوة تجاهها، ولو اردات إيران احتجازها لم تكن أي بارجة بريطانية أو أمريكية لمتنع إيران من احتجازها".

    وأكد أفقهي أنه: "لايوجد بعد قرار بمثل هذه الاجراءات، ولم يتم إبلاغ البحرية في الجيش الإيراني للرد على احتجاز الناقلة الإيرانية بالمثل، ويتم بحث الامر حاليا عبر القنوات الدبلوماسية."

    وأعتبر أفقهي أن التصعيد الأخير ممنهج وأكد أن إيران ستمضي في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاقية، مشيرا إلى أن باب المفاوضات مع الأمريكيين أغلق تماما حيث لايوجد ضمان لاستمرار اي اتفاق معه،م لكن إيران تعتقد أن فرنسا تريد أن تحدث خرقا ولدينا تصور بأنها لن تأتي بما يغري الأيرانيين لكننا لا نوصد أبواب الحل الدبلوماسي مع أوروبا.

    قال الكاتب والمحلل السياسي تيمور دويدار:

    "إن تصريح وزير الخارجية بشأن قلق موسكو من تصاعد المواجهة مبنى على تحليل للموقف،ولا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث في المستقبل مشيرا إلى أن روسيا تدعم إيران في اتجاه منع التصعيد والمواجهة، وهي معنية بالاستقرار في المنطقة لضمان النشاط الأقتصادي، وتأمين سوق المحروقات، والحفاظ على هذه المنطقة القريبة من الحدود من الاضطرابات السياسية ومؤكدا على إلى احتمالات وقوع تصادم حقيقي إذا انسحبت موسكو من محاولات جمع الاطراف والتهدئة في المنطقة."

    وأوضح دويدار أن الموقف الروسي ثابت وداعم لإيران باتجاه منع التصعيد، لكن موسكو لن تساند إيران إذا ماقررت الاخيرة المضي منفردة باتجاه مواجهة مفتوحة مع واشنطن.

    وحول ما إذا كانت هناك محاولات أمريكية لاستنزاف القوة الروسية باستدراجها إلى صراعات إقليمية كثيرة قال دويدار إن هناك تنافس روسي أمريكي على النفوذ لكن هناك أيضا أيديولوجية أمريكية تعمل بها ضد العديد من الأطراف حتى ضد أوروبا و ألمانيا وقد فرضت عقوبات على إيران وأيضا على روسيا وتهدد الدول المتعاملة معهما وتعتقد أن الجميع يجب أن ينحني أمام الضغوط الأمريكية وهي عقدة موجودة في عقل الإدارة الأمريكية وهناك مبادرة روسية لاتاحة تعدد اقطاب صناعة القرارفي العالم.  

    قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد المصري إن الرئيس الأمريكي لن يتخذ قرار الحرب الذي سيؤدي إلى تضرر حلفاء واشنطن في المنطقة أكثر من إيران وسيؤدي إلى فوضى كاملة في المنطقة، وقد برهن على هذا تراجعه السابق في قرار الحرب وهو أيضا لن يفعلها قبل الانتخابات الأمريكية  المقبل عليها خلال عامين والمسألة لاتتجاوز كونها عض اصابع في المرحلة الحالية.  

    وأكد المصري أيضا أن إيران لن تستغل التوتر الحالي وتقدم على صنع قنبلة نووية لانها تعلم أن الحرب هي التي ستحسم في هذه الحالة مشيرا إلى فتوى المرشد الأعلى بحرمانية القنبلة.

    وحول دور الأمم المتحدة في الأزمة قال المصري إن المنظمة الدولية تعرضت للتهميش ولم تكن قراراتها فاعلة في كثير من ألأزمات الدولية السابقة مشيرا إلى أن واشنطن تحاول استخدام هذه المنظمات لكنها لاتعترف بقراراتها فهي لم تعترف بالاتفاقية الدولية التي كانت وكالة الطاقة الذرية طرفا فيها لكنها توجهت إليها لاستصدار قرارا إدانة ضد إيران.  

    إعداد وتقديم جيهان لطفي 

    الكلمات الدلالية:
    اليورانيوم, إيران, ناقلة النفط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يتذوق الشوكولاتة في أحد متاجر لبيع الحلويات في باريس، فرنسا 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007
    مشاهير وسياسيون محبو الحلويات والشوكولاتة
    النساء يأخذن قروضا أكثر من الرجال
    النساء يأخذن قروضا أكثر من الرجال
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك