تركيا... مستقبل الحزب الحاكم في ظل تصاعد الخلافات داخله

اعتبر رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، مصاب بحالة من اليأس وسط تزايد خلافات داخلية.

وقال داوود أوغلو، في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، إن "انحراف" الحزب عن قيمه الأساسية يثير استياء عميقا بدءا من صفوفه السفلى ووصولا إلى نخبته الأعلى.

الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، أكد أن ما يحدث ليس انشقاقا بالمفهوم السياسي وإنما هو اختلافات تحت سقف الحزب، مشيرا إلى أنه في حالة أحمد داود أوغلو تحديدا فإن الرجل له رؤية سياسية لا تتفق مع هذه المرحلة، وهو حر في آرائه وفيما يتصوره، فحزب العدالة والتنمية حزب كبير ينضوي تحته كثير من الرؤى والأفكار.

وأضاف يوسف داود أوغلو، إن فكرة تكوين أحزاب جديدة انشقاقا عن العدالة والتنمية فكرة ليست جديدة ومنيت بالفشل من جانب من قاموا بها مثل عبد الله شنار الذي انشق وكون حزب تركيا وكذلك حزب الاستقلال الذي كونه أحد المنشقين عن العدالة والتنمية. من يسمع الآن بهذه الأحزاب؟

أما دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي التركي، فأكد أن الخلاف بين أحمد داود أوغلو وأردوغان تفاقمت بعد التغيرات التي أجراها الرئيس التركي مؤخرا في هياكل الحزب والتحول للنظام الرئاسي، مشيرا إلى أنه اختلاف على القيم الأساسية التي قام عليها حزب العدالة والتنمية.

وأشار دانيال إلى أن كلام الرئيس التركي، مهددا عن الثمن الباهظ الذي سيدفعه هؤلاء "الخونة" كلام قد يفهم منه إعلاميا على أنه تنكيل قد يوقعه بهم واضطهاد سياسي وأمر بالحبس وغير ذلك، لكن الحقيقة أن الرئيس التركي يقصد أنهم سيدفعون ثمنا باهظا عبر تجاهل الناس لهم وعدم تحقيقهم أي نجاح في صناديق الاقتراع.

الدكتور بشير عبد الفتاح المختص بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن ما يحدث هو نذر تشظي هذا الحزب إلى أكثر من حزب وكيان سياسي.

وردا على ما قاله يوسف كاتب أوغلو من أن الانشقاقات السابقة لم تكلل بنجاح ملحوظ ،قال عبد الفتاح إن المنشقين السابقين لم يكونوا بوزن أحمد داود أوغلو أو عبد الله غول أو على باباجان فضلا عن أن الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بتركيا لم تكن كما هي الآن.

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إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار