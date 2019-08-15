ما حقيقة الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة في سوريا؟

أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء تحليق طائرات دون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن.

يأتي ذلك غداة الإعلان عن بدء الوفد الأمريكي إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" شمالي سوريا، في ولاية أورفا في شمال شرقي تركيا.

وتتزامن هذه التطورات مع التقدم الميداني للجيش السوري في ريفي حماة و إدلب شمالي سوريا.

وقال ماجد عزام إن ما تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة هو اتفاق مبدئي تأسيسي على تكوين ممر آمن يسمي ممر آمن خال من الإرهاب في الشمال السوري، مشيرا إلى أن هناك خلافات ما زالت عالقة بين الجانبين حول حدود هذه المنطقة وعمقها.

وأضاف عزام أن من ضمن الاتفاق أن تكون قوات "قسد" خارج المنطقة الآمنة، مشيرا إلى أن تصريحات واشنطن عن تواجد قوات "قسد" لمحاربة "داعش" بالمنطقة الآمنة هو تلاعب بالألفاظ لا داعي له ولن توافق عليه أنقرة.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، طالب زيفا:" إن مثل هذا الاتفاق هو تجسيد للأطماع التركية في الشمال السوري وهي أطماع تعود لبدايات القرن الفائت، إذ تنظر أنقرة للشمال السوري على أنه جزء من الحدود العثمانية."

وأضاف زيفا، إن هناك مشاورات تجري الآن بين دمشق والأكراد لاحتواء تداعيات مثل هذا الاتفاق الذي هو إخلال بالسيادة السورية التي تحدث إردوغان نفسه عن ضرورة حمايتها والحفاظ عليها.

وأكد زيفا أن توقيت إعلان مثل هذه المنطقة مع تقدم الجيش السوري في الشمال هو نوع من الضغط الميداني على الجيش السوري.

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إعداد وتقديم : خالد عبد الجبار