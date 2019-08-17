هل تلقى دعوة الجبهة الشعبية لـ"تفعيل المقاومة" ضد إسرائيل استجابة الفصائل الفلسطينية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، امس الجمعة، المقاومة الفلسطينية إلى الاشتباك، مع الجيش الإسرائيلي، نصرة للقدس والمسجد الأقصى، مُطالِبةً بتفعيل المقاومة المسلحة المنظمة على الأرض ضد الإسرائيليين والمستوطنين والمستوطنات.

ودعت الجبهة "إلى ضرورة إجراء مراجعة وطنية جذرية شاملة حول الموقف مما يجري في القدس ، تنتج عنها بلورة برنامج نضالي ميداني لتعزيز صمود الفلسطينيين في مدينة القدس.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني "طلال العوكل"، إن الدعوة التي أطلقتها الجبهة الشعبية لتفعيل المقاومة المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي، لن تلقى استجابة واسعة خاصة وأن فصائل المقاومة الفلسطينية المعنية محدودة عمليا كحماس والجهاد الإسلامي وجماعات أخرى ليس لها امتداد في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن المقصود من هذه الدعوة هو تفعيل المقاومة المسلحة في الضفة الغربية لأنها ستختلف كليا عن الأوضاع في قطاع غزة التي في حالة اشتباك دائم مع اسرائيل.

إلى ذلك، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، د. أحمد رفيق عوض" إن هذه الدعوة لا تتبناها السلطة الوطنية الفلسطينية ولا تحظى بدعم من جميع الفصائل، وهذه الدعوة تختص بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأضاف رفيق عوض أن نتيجة مسيرات العودة وكسر الحصار نتيجة تراكمية ولا تأتي باستجابة سريعة كل جمعة ولكنها مستمرة وهى أسلوب شعبي للتعبير عن الغضب والسخط ورسالة للعالم بأن هناك قطاع به مليوني مواطن محاصرين تماما.