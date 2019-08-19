خان شيخون كلمة السر في السيطرة على إدلب

سيطر الجيش السوري، على حاجز الفقير، على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وفق ما ذكره مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" .

هذا وبدأ الجيش السوري منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على إدلب، التي عادت إلى الخارطة السورية بقوة وتمكن الجيش خلال هذه العملية من السيطرة على بلدات وتلال استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، والتي مهدت للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي .

وتعليقا علي هذا الموضوع قال الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار مجلس الوزراء السوري إن: "التقدم الذي يحرزه الجيش السوري يأتي في إطار تفاهمات أستانا من جهة واتفاق سوتشي من جهة أخري، الذي تحدث عن إقامة منطقة منزوعة السلاح وكذلك مواجهة الإرهابيين."

وأضاف أن الجيش يهدف لتحرير المدنيين المحاصرين في إدلب منذ سنوات وإعادة شريان الحياة لمنطقة شمال سوريا وفتح الطريق الدولي الواصل ما بين حلب - اللاذقية وحلب - حماة دمشق .

وحول التاثير السياسي للتطورات الميدانية ، لفت ،عزوز، إلى أن خلاص سوريا من الإرهابيين والإرهاب يخدم العملية السياسية وينهي تعثرها ويخدم عدم الدفع نحو مشروع المنطقة الآمنة والذي لن يكتب له النجاح .

من جانبه قال الخبير العسكري والاستراتيجي، علاء الأصفري إن: " أهمية خان شيخون تكمن في أنها حلقة الوصل بين ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وبالتالي فهي مقر تجمع لتنظيم جبهة النصرة وجيش العزة الإرهابيين وغيرهم (المحظوران في روسيا)، مشيرا إلي أن السيطرة علي خان شيخون يساعد علي القضاء علي بؤرة الإرهاب ."

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت