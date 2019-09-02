هل تخرج الأمور في اليمن عن السيطرة بعد أحداث ذمار

بعد قصف التحالف بقيادة السعودية لسجن ذمار في اليمن، وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح ومفقود تحت الانقاض حتى اللحظة، بحسب الصليب الأحمر، ما دفع الأمم المتحدة لدعوة مبعوثها الخاص إلى اليمن بإجراء تحقيق فيما حدث، في ظل نفي السعودية استهدافها للسجن، وأن هدفها كان موقعا عسكريا مشروعا، تتردد الآن أسئلة حول الأسباب والتداعيات لهذا الهجوم، وحول فرص السلام في اليمن.

قال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ فهمي اليوسفي لبرنامج "بوضوح" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" " إن ارتكاب التحالف لهذه المجزرة هو تعطيل لاتفاقية ستوكهولم، وليست المرة الاولى التي يقدم التحالف على ارتكاب مثل هذه الجرائم، ودليل على عدم احترام المملكة العربية السعودية للمواثيق الدولية".

وأردف اليوسفي قائلا "إن السعودية دائما ما تبرر مثل هذه الجرائم بان هناك أسلحة في هذه الأماكن، ولكنه في الحقيقة عبارة عن تصفية حسابات مع حزب الإصلاح من خلال قصف السجناء".

وطالب اليوسفي بتشكيل لجنة حيادية دولية للتحقيق في هذا الموضوع، ليطلع العالم بأسره على ما يقوم به التحالف، سواء بحق الأسرى، أو بحق المدنيين.

وأكد نائب وزير الإعلام أن الأمور في اليمن تخرج عن السيطرة منذ بداية العدوان، متهما المملكة العربية السعودية بتعطيل الحل السلمي في اليمن، ولا تستطيع الاطراف المساندة لها الخروج عما تريده.

وحذر اليوسفي من ردة الفعل القوية التي سيرد بها الحوثيين، واصفا بأنه سيكون ردا قاسيا، قائلا "إنه من حقنا المشروع الد على هذا العدوان".

وردا على ما قاله اليوسفي أشار الكاتب والمحلل السياسي السعودي شاهر النهاري، بأن المملكة العربية السعودية صادقة فيما ادعته بأنها قصفت موقعا عسكريا مشروعا، لأنه حسب قوله مكانا تخبئ فيه جماعة الحوثي أسلحة وطائرات مسيرة، ولم يخبر أحدا قوى التحالف بأن هناك سجناء في هذا المكان.

وأكد النهاري أن السعودية تسعى دوما للحل السلمي، وقد قامت بالتفاوض من خلال الحكومة الشرعية اليمنية مع الحوثيين سواء في الكويت أو الأردن أو مؤخرا في السويد، قائلا "إنه طالما تتدخل جهات خارجية في اليمن مثل إيران فإن الحل سوف يكون صعبا".

إعداد وتقديم: يوسف عابدين