ما حقيقة أعداد قتلى الجيش السوداني في اليمن

ذكرت جماعة "أنصار الله" الحوثيين أن المتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، أجرى لقاء مع "أسرى" من الجيش السوداني وممثلين عن الجالية السودانية في اليمن .

من جانبه، شدد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي لشؤون الإعلام لقوات الحوثيين، العميد عبد الله بن عامر، على أن "القيادة السودانية السابقة ارتكبت خطأ فادحا بحق الشعب السوداني من خلال مشاركتها في العدوان على اليمن، معتبرا أن "الشعب السوداني الشقيق يمر بمرحلة تغيير مهمة وهذا التغيير لن يكتمل إلا بانسحاب القوات السودانية .

وكان الجيش السوداني قد نفى تصريحات منسوبة للحوثيين تفيد بمقتل أكثر من 4 آلاف جندي سوداني باليمن وإصابة عدد مماثل مننذ انخراطهم في الحرب هناك .

وحول هذا الموضوع، قال العميد السابق في الجيش السوداني، ساتي محمد، إنه

"لا حاجة للجيش السوداني لإعلان خسائره في الحرب في اليمن سواء كانت قليلة أم كثيرة، مشيرا إلى أن هذه الأمور معروفة داخل أروقته وعند الأهل والأسر والوحدات المشاركة، مضيفا أن قرار الانسحاب من اليمن لا يتم من السودان وحده ولكن أيضا من الجامعة العربية".

وتوقع، العميد السابق في الجيش السوداني، أن تنسحب القوات السودانية قريبا من اليمن بسبب الاتجاه إلى الحلول السياسية وبالتالي انتهاء الحرب .

في المقابل، من جانبه قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، محمد البخيتي،

"إنه لا توجد لدينا أي دوافع عدائية تجاه الشعب السوداني الشقيق ولذلك عقد المتحدث الرسمي لقوات أنصار الله مؤتمرا صحفيا مع الأسرى السودانيين لنوصل رسالة للشعب السوداني بأن عليهم أن يتحركوا لوقف مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن".

وردا على نفي الجيش السوداني للرقم المعلن لقتلي القوات السودانية من قبل الحوثيين قال البخيتي "لو كانت قيادة الجيش السوداني صادقة فلماذا لم تذكر عدد القتلى وأسمائهم؟ مؤكدا أن عدد القتلى أكثر من أربعة آلاف وهم فقط الحالات التي تمكنوا من تسجيلها".

واستبعد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، أن يتم سحب القوات السودانية حاليا، إلا إذا تمكن الشعب السوداني من الضغط على حكومته .

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت