العراق... هل الخطة الأممية لحل الأزمة تلبي مطالب المحتجين

دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة في العراق، حيث حذرت من "تراكم الإحباطات" في العراق، ودعت سلطات البلاد للإسراع بوضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أيدت واشنطن الاقتراح ودعت إلى انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين...

في هذا السياق، قال الناشط في الحراك العراقي، د. نائل الزامل "إن خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالعراقي ليست ذات أهمية، مؤكدا أن المتظاهرون لن يقبلوا بها، مشددا على ضرورة إقالة الحكومة ومحاكمتها...

وأوضح أن هناك اتفاقا اقيلميا و دوليا علي بقاء حكومة عبد المهدي، التي قامت بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن مقترحات البعثة الأممية في العراق ليست ذات أهمية ولن يقبل المتظاهرون أي حل دون إقالة الحكومة ومحاكمتها.

من جانبه قال النائب عن كتلة سائرون البرلمانية ، رائد فهمي:

"إن هناك ضغطا دوليا بدأ يتصاعد من قبل العديد من الأطراف ومن ضمنها الأمم المتحدة والتي دعت لحوار وطني ، مستنكرا هذه الدعوة في ظل وجود حكومة تقمع وتقتل المتظاهرين وتنسب ذلك إلي جهات مجهولة، وكل ما تقوم به هو تسويف ووماطلة في تلبية مطالب المتظاهرين .

وانتقد فهمي أداء مجلس النواب بسبب فشله في مساءلة رئيس الحكومة عن كل مايدور وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا كما فشل في مساءلة القيادات الأمنية والعسكرية عن التجاوزرات التي حدثت .

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت