تسجيل
17:26 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    بوضوح

    هل تعترف أوروبا بدولة فلسطين وتنفصل عن السياسة الأمريكية

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    ردود فعل هائلة أطلقها إعلان الإدارة الأمريكية التراجع عن سياساتها بشأن المستوطنات، وعدم اعتبارها مخالفة للقانون الدولي، أحدث حلقاتها دعوة وزير خارجية لكسمبورج، جان أسلبورن، لدول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين.

    وقال الوزير إن "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته وليس المقصود منه مناهضة إسرائيل"، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.

    نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
    © AFP 2019 / ABBAS MOMANI
    فلسطين تتوجه إلى محكمة العدل الأوروبية وتحذر من احتراق المنطقة
    موقف أوروبي واضح، يضاف إلى موقف خمس دول أوروبية أدانت نهج الإدارة الأمريكية حيال المستوطنات إلا أن أوروبا مستمرة في خلافاتها، ففي الوقت الذي تتجه فيه الدفة نحو انتهاج سياسية مستقلة تصر السويد على موقفها المؤيد لنهج الإدارة الأمريكية على طول الخط فيما خرجت هولندا صباح اليوم بقرار بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وأعلن برلمانها رفضه الالتزام بقرار العليا الأوروبية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

    قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "موسكو قلقة حيال الموقف الأمريكي من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعتبر إعلان بومبيو بشأن المستوطنات خطوة جديدة لهدم أسس التسوية في الشرق الأوسط ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار محاولات مراجعة الإطار القانوني الحالي للتسوية".

    كما أكد لافروف، أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في المصالح، هي وحدها القادرة على حل هذا الصراع الطويل الأمد في المنطقة.

    وعلى صعيد المنظمات الدولية استجابت جامعة الدول العربية لدعوة فلسطين لعقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب الاثنين. 

    وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره "موت مبادرة ترامب للسلام" فيما كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن توجه حكومته، خلال الأيام القليلة القادمة الى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيوموضحا أن بومبيو يتحمل شخصيا المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه بشأن المستوطنات.

    ثم قال السفير محمد صبيح فلسطين أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد غدا الاثنين  مهم جدا، والوزراء أمام مسؤولية الدفاع عن العمل العربي الجماعي ومطلوب التدخل العربي الجاد الفردي والجماعي ومع الدول دائمة العضوية: وقد يتخذوا قرارات للتوجه إلى مجلس الأمن لوضع مسؤولية على أكتاف الولايات المتحدة التي أخلت بالقرارات الدولية وأطاحت بالنظام الدولي".

    واعتبر المسؤول أن " أوروبا جادة في عملية السلام ولها دور كبير في عملية السلام ومعظم القرارات التي اتخذت في أوروبا كانت في الاتجاة الصحيح ونرحب بدعوة لكسمبورغ".

    وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد بركات "الدعوة الأوروبية تأتي في سياق المواقف الأوروبية التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تدعم حل الدولتين، والسياسية المعلن للاتحاد لا تتوافق مع الموقف الأمريكية منذ فترة طويلة إلا أن دول الاتحاد عاجزة عن فرض مواقفها السياسية على إسرائيل وليس لديها القدرة على تنفيذ هذا الحل خاصة ان هناك خلافات في أروقة الاتحاد حول هذه المواقف".

    وأكد بركات أن "هناك صعوبة في دعم المواقف الفلسطينة في الاتحاد بعد انضمام عدد أكبر من دول شرق أوروبا للاتحاد، وهي تتمتع بعلاقات قوية مع إسرائيل، كما أن هناك تعاون اقتصادي كبير ولن يستطيع الاتحاد الاستمرار في موقفه خاصة ان قرارات الاتحاد تصدر بالإجماع".

    قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ماك شرقاوي إن "الاستراتيجيات التي تحكم قرارات الإدارة الأمريكية الحالية في العلاقات الخارجية قائمة على المزاج الشخصي للرئيس ترامب، وقد تراجعت هذا الإدارة عن كل قرارات إدارة أوباما بشأن القضية الفلسطينية" مشيرا إلى أن "دوافع ترامب في هذه القرارات شخصية وهو يسعى إلى أقرار مصالح إسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية".

    وأكد شرقاوي أن "المواطن الأمريكي لا يهتم كثيا بالسياسية الدولية لكن اللوبي الصهيوني له الكثيرمن التأثير وقد تمكن ان يستصدر قوانين في 20 ولاية تجرم مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ويحاولون إصدار قانون فيدرالي يمنع مناهضة إسرائيل، كما أن مؤسسة إيباك تصرف مليارات الدولارات لدعم الحملات الانتخابية للحزبين".

    إعداد وتقديم جيهان لطفي

    انظر أيضا:

    الصفدي: المستوطنات الإسرائيلية في "فلسطين المحتلة" تمثل خرقا للقانون الدولي
    فلسطين توجه ثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة بعد الإعلان الأمريكي
    فلسطين تتوجه إلى محكمة العدل الأوروبية وتحذر من احتراق المنطقة
    الكلمات الدلالية:
    السياسة الأمريكية, فلسطين, أوروبا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مناطيد هوائية في الصين
    صور مثيرة سترغب بعدها في ركوب منطاد هوائي
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في معرض دبي للطيران
    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك