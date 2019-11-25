إلى أين تتجه الأوضاع في الخليج بعد تحذير واشنطن من هجوم إيراني على السعودية

في تطور لافت، حذر قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة كينيث ماكنزي، من محاولة إيران مهاجمة أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الرد السعودي سوف يكون حازماً وقويا.

وأشار ماكنزي، في تصريحات صحفية، إلى أن واشنطن رصدت تهديدات خطيرة وموثوقة من جانب إيران، يتوقع أن تكون عن طريق طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، في صورة أشبه بالهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية السعودية في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.

تعليقا على هذا الموضوع، قال العميد الدكتور، علي التواتي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "واشنطن من خلال الجنرال ماكنزي توجه الاتهام مباشرة إلى إيران حول ضلوعها في هجمات أرامكو، مضيفا أن إيران تتهم واشنطن بأنها خلف الاضطرابات التي حدثت في الأيام الأخيرة.

وحول اتهام طهران للرياض بالوقوف وراء الاضطرابات التي حدثت فيها مؤخرا، أوضح، التواتي، أن "إيران تريد تصدير أزمتها الداخلية المستعصية التي تفاقمت بسبب العقوبات المفروضة عليها، مبينا أن الوضع

من جانبه قال، كريم بدر، الخبير في الشأن الإيراني إن "تصريحات الجنرال، كينيث ماكنزي، تأتي في سياق عام في محاولة من واشنطن لتوريط طهران من أجل مزيد من العقوبات عليها، مستبعدا حدوث مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية وأنها قد تحدث من خلال وسائط مثل الحوثيين الذين يوجهون رسائل إيرانية.

يتجه للتحضير لحرب إقليمية تنساق إليها مختلف الأطراف إن طوعا أو كرها.

واستبعد بدر، أن تتورط الولايات المتحدة في حرب مع إيران، إلا أن الإيرانيين لديهم قدرة على تحريك الأمور في المنطقة، مبينا أن دول الخليج لديها استعداد للاستجابة لمبادرة الرئيس الإيراني للسلام وهناك رسائل إيجابية في هذا الصدد، ما يشير إلى الحراك القوي لإيران في المنطقة في محاولة لسحب البساط من الأمريكيين الذين يضغطون على دول الخليج من أجل تأجيج المنطقة.

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