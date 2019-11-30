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17:52 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    ما هي فرص المصالحة الخليجية بعد زيارة وزير الخارجية القطري للرياض

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    قام وزير الخارجية القطري بزيارة غير معلنة للرياض وسط مؤشرات على قرب انحسار الخلاف بين دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة كأس الخليج لكرة القدم المقام في قطر وستشارك فيه البحرين والإمارات والسعودية.

    مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 30 أبريل/ نيسان 2012
    © REUTERS / Mohammed Dabbous
    مفاجأة للشعب الخليجي.. وكالة تؤكد الزيارة السرية المبشرة بحل أزمة قطر
    وذكرت أحد المصادر المطلعة على الزيارة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بمسؤولين سعوديين بارزين الشهر الماضي وهي الزيارة الأرفع منذ مايو أيار عندما حضر رئيس الوزراء القطري القمة العربية في مكة.

    ولم يتضح إن كانت الزيارة قد شملت لقاء مباشرا مع الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكانت صحيفة وول ستريت جورنال هي أول من أعلن نبأ تلك الزيارة.

    في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي شاهر النهاري إن هناك عدة جهود بُذلت في الفترة الماضية لإعادة العلاقات بين قطر والدول المقاطعة كدور دولة الكويت التي بذلت جهود قيّمة في سبيل حل الأزمة وكذلك دور الولايات المتحدة الأمريكية لتوحيد الخليج في مواجهة مخاطر إيران، وربما هذه العوامل قد تؤثر على فكرة إعادة العلاقات بين الطرفين، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون البلد القادمة في استضافة مجموعة العشرين كما يجب أن تكون صورة الخليج العامة موحدة و يظهر فيها حسن العلاقات بين الدول الخليجية أمام العالم".

    على صعيد أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي الكويتي محمد الشرهان، إن الخلاف الخليجي وصل لمراحله الأخيرة وتعد هذه الزيارة بادرة للصلح والإستعداد للحوار وحل الأزمة، وتابع أن قطر أبدت مرونة كبيرة في أكثر من مناسبة لإنهاء هذا الملف والقبول ببعض الشروط التي وضعتها دول المقاطعة، كما لعبت الكويت دورا كبيرا للوصول إلى هذه المرحلة والتي تعتبر مفصلية والتي تتمثل في زيارة وزير الخارجية القطري للسعودية.

    على جانب أخر، قال الصحفي المتخصص في الشئون العربية عبدالرحيم الليثي "إن مصر تقف على مسافة واحدة من كل دول المقاطعة كما أن الرباعي العربي له موقف موحد من قطر وله مطالب موحدة، فإذا أرادت قطر إنهاء هذه المقاطعة فيجب عليها أن تلبي حتى 70 أو 80% من مطالب الدول المقاطعة.

    وأشار إلى أنه من المحتمل أن تنتهي هذه المقاطعة خلال الشهور القليلة القادمة، لأن قطر لم تعد قادرة على التحمل أكثر من ذلك، على حد قوله.

     وتوقع أن تستجيب قطر لعدد من المطالب التي وضعتها دول المقاطعة، لافتا إلى أن الأزمة في طريقها للحل في القريب العاجل".

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    إعداد وتقديم: نوران عطاالله

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    الكلمات الدلالية:
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