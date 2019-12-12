تحركات دولية للتوصل لحل شامل للصراع في ليبيا

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا، لكنه قال إنه ذكّر نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد.

ففي كلمة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، قال بومبيو إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وإن واشنطن حذرت الدول من إرسال أسلحة لليبيا".

وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الروسي لافروف أبلغه

مباشرة أنه على استعداد لأن يكون جزءا من ذلك".

في هذا السياق، قال ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي:

إن كلام بومبيو عن التعاون مع الجانب الروسي لحل الأزمة في ليبيا ينطوي على تضخيم للدور الروسي في ليبيا على الرغم من أن موسكو أكدت مرارا أنها غير موجودة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا يعبر عن تخبط ما في السياسة الأمريكية تجاه هذا الملف المعقد.

وأضاف شرقاوي أن واشنطن ليست فاعلة في الملف الليبي على النحو الذي يؤهلها لحل بالتعاون حتى لو كان بالتعاون مع الجانب الروسي بقدر ما تمتلك مثلا إيطاليا أو فرنسا أوراقا في هذا الملف.

أما الدكتور عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية الروسي، فأكد أن الكرملين ينظر لمثل هذه التصريحات بإيجابية لما في ذلك من إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في ليبيا، وإحداث توازن في هذا الملف مع أدوار أخرى

مثل الدور الأوربي والدور التركي.

من جانبه، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية:

إن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حل شامل للأزمة في ليبيا في غضون ستة أشهر يستند إلى تحقيق تقدم عسكري ملحوظ على يد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مشيرا إلى أن هذا التطور هو ما سيفضي إلى وجود حل سياسي.

ولم يستبعد عبد الفتاح أن تكون هناك أطراف دولية مع مصر للدفع باتجاه حل سياسي هناك يستظل بمظلة أممية.

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إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار