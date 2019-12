تحركات دولية للتوصل لحل شامل للصراع في ليبيا

ففي كلمة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، قال بومبيو إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وإن واشنطن حذرت الدول من إرسال أسلحة لليبيا".

وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الروسي لافروف أبلغه

مباشرة أنه على استعداد لأن يكون جزءا من ذلك".

في هذا السياق، قال ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي:

وأضاف شرقاوي أن واشنطن ليست فاعلة في الملف الليبي على النحو الذي يؤهلها لحل بالتعاون حتى لو كان بالتعاون مع الجانب الروسي بقدر ما تمتلك مثلا إيطاليا أو فرنسا أوراقا في هذا الملف.

أما الدكتور عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية الروسي، فأكد أن الكرملين ينظر لمثل هذه التصريحات بإيجابية لما في ذلك من إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في ليبيا، وإحداث توازن في هذا الملف مع أدوار أخرى