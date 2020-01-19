ما أسباب تأخير إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

يواجه لبنان منذ ثلاثة أشهر وأكثر أزمة مالية وأزمة حكم واسعة، ترتبت على إثرها استقالة حكومة سعد الحريري، ومحاولة الرئيس المكلّف حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة.

في هذا الصدد، استبقت الحكومة الأمريكية الإعلان المحتمل لتشكيلة الحكومة الجديدة بإعلان سلسلة مواقف، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية "إن أي حكومة تثبت ذاتها من خلال الأفعال".

على جانب أخر، اعتبر البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن كل من يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المنتظرة، إنما يُمعن فى إغراق لبنان بصورة أكبر فى أزمته المالية والاقتصادية بشكل يحول دون خروجه منها.

في هذا السياق، قال وليد الأشقر عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر إن هناك عدة أطراف تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية أولها الأطراف التي خرجت من تسمية الرئيس الحالي المكلف حسان دياب.

وقال هناك مجموعة أخرى من الأطراف السياسية والتي كلفت السيد دياب بتشكيل الحكومة و تسعى كل منها للحصول على تسميات إضافية لتحسين موقعها داخل الحكومة.

في نفس السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني د/وفيق إبراهيم عند سؤاله حول التصريحات الأمريكية بعدم تقديم مساعدات للبنان حتى يكون هناك إصلاحات سياسية حقيقية، قال إن معظم الطبقات السياسية العربية فاسدة وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، فليس هدف الولايات المتحدة القضاء على الفساد في الحكومة اللبنانية و إنما ربما تريد حكومة لبنانية بدون وجود حزب الله على الأقل.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله